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Участники акции протеста у здания конгресса в Вашингтоне

Более 300 лицам предъявлены обвинения в связи с беспорядками у Капитолия

© Sputnik / Stringer
Общество
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Sputnik Молдова
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Виновники случившегося должны быть привлечены к ответственности, заявил и.о. заместителя генерального прокурора США Джон Карлин.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Американские власти предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января. Не менее 280 человек задержаны, пишет издание Hill со ссылкой на Министерство юстиции США.

"Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены", - заявил и.о. заместителя генерального прокурора Джон Карлин, которого цитирует РИА Новости.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Stringer
Что известно об уроженке Молдовы, которая участвовала в протестах в Вашингтоне
Сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.

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