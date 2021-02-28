Более 300 лицам предъявлены обвинения в связи с беспорядками у Капитолия

Виновники случившегося должны быть привлечены к ответственности, заявил и.о. заместителя генерального прокурора США Джон Карлин.
КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Американские власти предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января. Не менее 280 человек задержаны, пишет издание Hill со ссылкой на Министерство юстиции США.
"Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены", - заявил и.о. заместителя генерального прокурора Джон Карлин, которого цитирует РИА Новости.
Сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
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