Пока все спали: весна на календаре, трофеи "Золотого глобуса", снова Трамп

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

В Молдове, как и в некоторых других странах, приход весны отмечают особо. 1 марта в нашей стране - это день подарков, когда друзья и близкие преподносят друг другу мэрцишоры - миниатюрные красно-белые украшения, которые символизируют любовь, обновление, пробуждение природы, красоту и надежду.

С наступлением весны граждан Молдовы поздравила спикер парламента страны Зинаида Гречаная, пожелав жителям республики "здоровья, бодрости и долгих лет".

"Где бы вы ни были, желаю вам всем счастливого праздника, теплой и нежной весны и благополучия!" - отметила она на своей странице в Facebook.

Зинаида Гречаная подчеркнула:"Мэрцишор - наш особенный праздник, рожденный из наших подлинных легенд. Но благодаря талантливым людям – патриотам страны - Мэрцишор давно переступил границы нашей Родины и добрался до самых дальних уголков мира. Благодаря уникальности этой молдавской традиции Мэрцишор был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Вот так две нежные красно-белые нити были вплетены в великую историю культуры нашей страны и мировой культуры!".

Первый день весны в Молдове - это еще и старт ежегодного Международного музыкального фестиваля "Мэрцишор". Однако в этом году после того, как из-за пандемии Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья запретила проведение театрально-концертных мероприятий с присутствием зрителей, организаторы 55-го фестиваля сообщили, что концерты пройдут без присутствия гостей. Все представления покажут в режиме онлайн и по общественному телевидению.

"Золотой глобус" определил лауреатов

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в США. В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао Nomadland ("Земля кочевников"), пишет РИА Новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nomadland (@nomadlandfilm)

Награды в номинации "Лучшая женская роль в драме" удостоили Андру Дэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

Лучшей комедией стал "Борат 2" Джейсона Уолинера. Лучшим сценаристом минувшего года по версии "Золотого глобуса" стал Аарон Соркин за "Суд над чикагской семеркой".

Лучшим мини-сериалом признали "Ход королевы", драматическим сериалом — "Корону", а комедийным – "Шиттс Крик".

В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом — "Душа".

"Золотой глобус" вручают ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях. Наряду с "Оскаром" киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.

Дональд Трамп уверен, что продолжит карьеру

О том, что его политическая карьера еще не закончилась, экс-президент США заявил, выступая на конференции консервативных кругов в Орландо (штат Флорида).

Как сообщают "Известия", Трамп подчеркнул: "замечательный путь", который он вместе со сторонниками начал четыре года назад, еще не закончен.

"Я хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на вашей стороне", — заявил он в своем выступлении.

Экс-глава Белого дома также уверен, что в 2024 году президентские выборы демократы "решительно проиграют". Трамп не сдается и по-прежнему утверждает, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

"Вообще-то они (демократы) только что проиграли Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, окей?" — цитирует агентство экс-президента США. JIM URQUHART Противостояние Трампа стоило налогоплательщикам США миллионы - СМИ

Трамп также сообщил, что какую-либо новую политическую партию создавать не намерен.

"Мы не основываем новых партий... У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше", — сказал он.

Это было первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента США.

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