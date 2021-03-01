11:29 01 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.44
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Схема возникновения геомагнитной бури на Земле

Магнитная буря началась на Земле: чего ждать жителям планеты

© Photo : National Aeronautics and Space Administration
Общество
Получить короткую ссылку
14901
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210301/33814177/Magnitnaya-burya-nachalas-na-zemle-chego-zhdat-zhitelyam-planety.html

Всего в классификации магнитных бурь ученые выделяют пять уровней - от G1 до G5, нынешнее возмущение классифицируется как G2.

КИШИНЕВ, 1 мар  – Sputnik. Умеренная магнитная буря (уровня G2) началась на нашей планете в понедельник утром. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", - говорится в сообщении на сайте.

Днем ранее на Солнце отмечалась слабая вспышка класса С. По прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%.

Вид из космоса
© CC BY 2.0 / DonkeyHotey / Earth Horizon
Вид из космоса

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в интервью изданию "Звезда" рассказал, что незначительные по мощности бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. 

"Есть данные, что действительно каким-то образом магнитные бури влияют на самочувствие людей. Но они статистические и к конкретному человеку не применимы. Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни", – объяснил Вибе.

Дождь
© Sputnik / Osmatesco
"Волшебная таблетка": как избавиться от метеозависимости

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

© Photo : NASA
Земля с борта Международной космической станции

Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Метеочувствительность: каково влияние погодных капризов на организм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото февраля 2021 – в объективе Sputnik
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться