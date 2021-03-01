Магнитная буря началась на Земле: чего ждать жителям планеты

Всего в классификации магнитных бурь ученые выделяют пять уровней - от G1 до G5, нынешнее возмущение классифицируется как G2.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Умеренная магнитная буря (уровня G2) началась на нашей планете в понедельник утром. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", - говорится в сообщении на сайте.

Днем ранее на Солнце отмечалась слабая вспышка класса С. По прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в интервью изданию "Звезда" рассказал, что незначительные по мощности бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.

"Есть данные, что действительно каким-то образом магнитные бури влияют на самочувствие людей. Но они статистические и к конкретному человеку не применимы. Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни", – объяснил Вибе.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

© Photo : NASA Земля с борта Международной космической станции

Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

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