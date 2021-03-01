14:41 01 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.44
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Больничный коридор

СМИ: пациентов немецких больниц лишили права защищать персональные данные

© Fotolia / VILevi
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210301/33815700/smi-patsientov-nemetskikh-bolnits-lishili-prava-zaschischat-personalnye-dannye.html

Немецкое правительство "незаметно" изменило законодательство о защите персональных данных пациентов больниц.

КИШИНЕВ, 1 мар  – Sputnik. Руководство Германии внесло поправки в закон о защите электронных данных пациентов и тем самым поставило под угрозу безопасность граждан.

Закрытый магазин на улице Тауэнциенштрассе в Берлине во время общенационального локдауна в Германии
© Sputnik / Christian Mang
В ЕС договорились: когда будут введены сертификаты вакцинации

Немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщает, что изменения в закон были внесены "незаметно" и в новой редакции пациентам больниц предлагается лишь "право возразить" против подачи "конкретной информации".

Издание "ИноТВ" сообщает, что в старой редакции закона было сказано: "Страховые компании должны анализировать данные застрахованного лица… лишь в том случае, если застрахованное лицо ранее выразило письменное или электронное согласие на обработку персональных данных". В нынешнем тексте закона уже говорится, что заинтересованное лицо имеет право лишь "возразить" против обработки его личных данных, а давать предварительное согласие на эту самую обработку теперь не обязательно, сообщает интернет-издание.

Данное изменение обосновано следующим утверждением: "Существовавшее ранее требование о согласии на обработку персональных данных не применяется, поскольку оно оказалось практически неосуществимым". Но что следует понимать под выражением "практически неосуществимым", в законе не поясняется.

Еще более интересен тот факт, что "право возразить" относится лишь к "конкретной информации", но не к анализу персональных данных в целом, отмечает интернет-журнал.

В прошлом году бундесрат "настоятельно предупреждал" о значительных рисках для личных прав застрахованных и об "угрозе дискриминации в отношении отдельных лиц или конкретных групп риска" через "индивидуальные медицинские карты". Министр здравоохранения Шпан "незаметно" внес поправки и с принятием новой редакции закона резко увеличил уже имеющиеся значительные риски для личных данных граждан, передает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Европа поверила в "Спутник V". Германия готовится стричь купоны
Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 могут ввести в Германии
Видеоказус с Меркель: что сделала канцлер Германии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото февраля 2021 – в объективе Sputnik
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться