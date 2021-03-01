СМИ: пациентов немецких больниц лишили права защищать персональные данные

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Руководство Германии внесло поправки в закон о защите электронных данных пациентов и тем самым поставило под угрозу безопасность граждан.

Немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщает, что изменения в закон были внесены "незаметно" и в новой редакции пациентам больниц предлагается лишь "право возразить" против подачи "конкретной информации".

Издание "ИноТВ" сообщает, что в старой редакции закона было сказано: "Страховые компании должны анализировать данные застрахованного лица… лишь в том случае, если застрахованное лицо ранее выразило письменное или электронное согласие на обработку персональных данных". В нынешнем тексте закона уже говорится, что заинтересованное лицо имеет право лишь "возразить" против обработки его личных данных, а давать предварительное согласие на эту самую обработку теперь не обязательно, сообщает интернет-издание.

Данное изменение обосновано следующим утверждением: "Существовавшее ранее требование о согласии на обработку персональных данных не применяется, поскольку оно оказалось практически неосуществимым". Но что следует понимать под выражением "практически неосуществимым", в законе не поясняется.

Еще более интересен тот факт, что "право возразить" относится лишь к "конкретной информации", но не к анализу персональных данных в целом, отмечает интернет-журнал.

В прошлом году бундесрат "настоятельно предупреждал" о значительных рисках для личных прав застрахованных и об "угрозе дискриминации в отношении отдельных лиц или конкретных групп риска" через "индивидуальные медицинские карты". Министр здравоохранения Шпан "незаметно" внес поправки и с принятием новой редакции закона резко увеличил уже имеющиеся значительные риски для личных данных граждан, передает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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