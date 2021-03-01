17:30 01 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.44
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Свежие овощи

Сколько в сутки: ученые назвали дневную норму потребления овощей и фруктов

© CC0 / ikon
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Красивая и здоровая жизнь (66)
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210301/33817735/skolko-v-sutki-uchenye-nazvali-dnevnuyu-normu-ovoschey-i-fruktov.html

Рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака разработали диетологи США.

Ученые полагают: для обеспечения продолжительной и здоровой жизни ежедневно нужно съедать две порции фруктов и три порции овощей. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow.
© Sputnik / Тимур Селиванов
Под брендом "Молдова — особый вкус" будут продавать только высококачественные фрукты

Авторы проанализировали данные Исследования здоровья медсестер (Nurses’ Health Study) и Исследования медицинских работников (Health Professionals Follow-up Study), в которых приняли участие более 100 тысяч человек. Исследования проводились с 1984 по 2014 годы. Оба набора данных включают подробную информацию о питании участников, которую собирали каждые два-четыре года в течение 30 лет.

Черешня и клубника
© Sputnik / Евгения Новоженина
Черешня и клубника

В обзор также включили данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.

Яблоки
© Sputnik / Mihai Caraus
Чем яблоки полезны для здоровья - самый молодильный фрукт

Анализ всех исследований, в которых суммарно приняли участие более двух миллионов человек, выявил, что более высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти. Тем не менее, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на сегодняшний день только примерно каждый десятый взрослый человек ест достаточно фруктов и овощей.

Виноград
© Sputnik / Евгений Панасенко
Виноград
Ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти, а увеличение этой дозы не демонстрировало дополнительной пользы, показали результаты исследования. Наибольшее долголетие авторы зафиксировали у потреблявших две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Это сочетание ученые назвали формулой "пять в день".

Названы овощи, которые способствуют снижению риска рака кожи>>>

"Эта комбинация, вероятно, дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний и относительно достижима для населения, — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова руководителя исследования доктора медицинских наук Дон Вана (Dong Wang), эпидемиолога и диетолога из Гарвардской медицинской школы. — Это примерно совпадает с текущими диетическими рекомендациями Американской кардиологической ассоциации, хотя потребители получают из разных источников противоречивые сообщения о том, что определяет оптимальное ежедневное потребление фруктов и овощей".

Помидоры
© Sputnik / Сергей Пятаков
Помидор, который удивляет: "женский овощ" и конкурент цитрусовым

По сравнению с теми, кто потреблял две порции фруктов и овощей в день, участники, которые потребляли пять порций, имели на 13 процентов меньший риск смерти от всех причин и на 12 процентов ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, включая болезни сердца и инсульт; а также снижение на десять процентов риска смерти от рака и на 35 процентов — от респираторных заболеваний, таких, как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Лето – время огурцов. Чем полезны эти овощи?>>> 

Однако не все фрукты и овощи одинаково полезны, предупреждают ученые. Крахмалистые овощи — картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки — не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний.

Porumb
© AP Photo / Matt Rourke
Початок кукурузы
Наибольшим преимуществом обладают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С: цитрусовые, ягоды и морковь.

Зачем художник вывалил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (66)

По теме

Никаких диет: есть способ похудеть иначе
Диета и спорт: кому звезды пророчат богатырское здоровье в 2021 году
Мама помогла с диетой: как женщина в 53 года сбросила более 60 килограммов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото февраля 2021 – в объективе Sputnik
Возможны ли изменения в политическом классе Молдовы
Видео: сначала суды, потом перемены – эксперт о будущем политики в Молдове
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться