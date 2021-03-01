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Внутренний двор Ватикана.

Папа Римский "в отставке" – о своем решении уйти и о жизни после этого

© Sputnik / Alexander Logunov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210301/33818647/papa-rimskiy-v-otstavke--o-svoem-reshenii-uyti-i-o-zhizni-posle-etogo.html

Почетный понтифик отверг все домыслы конспирологического характера и еще раз подтвердил, что его "совесть чиста".

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Папа Римский на покое Бенедикт XVI подтвердил, что восемь лет назад принял решение отречься от Апостольского престола сознательно и не сожалеет об этом.

Papa Benedict al XVI rugându-se la statuia Fecioarei Maria
© Facebook / Katarzyna Agata
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"Это было трудное решение. Но я принял его в полном сознании и полагаю, что сделал хорошо. Некоторые мои немного "фанатичные" друзья до сих пор раздражены. Они не захотели одобрить мой выбор. Думают о конспиративных теориях, которые за ним последовали… Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", – заявил почетный понтифик в беседе с руководством газеты Corriere della Sera, изложение которой издание опубликовало в понедельник.

В числе конспирологических теорий, которые появились после его отречения от престола, Бенедикт XVI упомянул громкий скандал Vatileaks, связанный с утечкой конфиденциальных документов понтифика, "заговор гей-лобби", а также нашумевшую историю с отрицавшим Холокост английским епископом Ричардом Уильямсоном, которого вместе с другими руководителями ультраконсервативного Братства святого Пия Х папа Римский вернул в лоно церкви в 2009 году.

Президент Александр Лукашенко с сыном Николаем во время встречи с Папой Римским.
© REUTERS / Andrew Medichini
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В ходе беседы 93-летний Бенедикт XVI также подчеркнул, что "двух пап нет, папа Римский только один".

Бенедикт XVI, который занимал Апостольский престол с апреля 2005 года, на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от престола. Вечером 28 февраля того же года это решение вступило в законную силу. В настоящее время он проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.

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