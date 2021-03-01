Фото: Обмелевшая Венеция – что стало причиной

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. В Венеции обмелели некоторые водные "артерии", в том числе и туристические, сообщает The Insider.
Город снова оказался во власти природных аномалий: из-за рекордных отливов уровень воды снизился на 48 сантиметров.
Теперь многие гондолы и лодки стоят на суше.
Катера и вапоретто курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел.
Еще два месяца назад город страдал от приливов. Площадь Сан-Марко была затоплена, магазинам и другим предприятиям был нанесен имущественный ущерб, хотя и не такой сильный, как в ноябре 2019 года.
Тогда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
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