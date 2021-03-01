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Обмелевшие каналы Венеции.

Фото: Обмелевшая Венеция – что стало причиной

© REUTERS / MANUEL SILVESTRI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210301/33818998/Foto-Obmelevshaya-Venetsiya--chto-stalo-prichinoy.html

Еще два месяца назад город страдал от затопления, площадь Сан-Марко была залита водой, магазины и другие предприятиям понесли имущественный ущерб.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. В Венеции обмелели некоторые водные "артерии", в том числе и туристические, сообщает The Insider.

Город снова оказался во власти природных аномалий: из-за рекордных отливов уровень воды снизился на 48 сантиметров.

Теперь многие гондолы и лодки стоят на суше.

Обмелевшие каналы Венеции
© REUTERS / MANUEL SILVESTRI
Простой по форс-мажорным обстоятельствам

Катера и вапоретто курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел.

Еще два месяца назад город страдал от приливов. Площадь Сан-Марко была затоплена, магазинам и другим предприятиям был нанесен имущественный ущерб, хотя и не такой сильный, как в ноябре 2019 года.

© AP Photo / Luca Bruno
Море пришло на площадь Сан-Марко

Тогда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.

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