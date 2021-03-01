Саркози признан виновным и получил реальный срок

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке" и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно, передает РИА Новости.

Саркози стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок.

"Дело о прослушке" относится к 2014 году, его рассмотрение длилось с конца ноября по начало декабря 2020 года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66–летнего политика к четырем годам тюрьмы, в том числе к двум – условно.

Обвиняемыми по этому делу также проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для них прокуратура потребовала аналогичное наказание – четыре года тюремного заключения, в том числе два условно.

По версии следствия, Саркози через адвоката мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Как сообщают французские СМИ, в сентябре 2013 года следователи начали прослушку телефонных разговоров Саркози в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании. В начале 2014 года они выяснили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.

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Экс-президент Франции неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. В ходе процесса он заявил, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.

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