За "бабушку" ответили: перед главой ВТО газете пришлось извиняться

Швейцарское периодическое издание "кликабельной" шапкой к своей публикации вызвало скандал, который сейчас пытается погасить.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Газета Aargauer Zeitung принесла извинения гендиректору Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеале за заголовок с отсылом к ее возрасту.

Happening now: Dr Ngozi Okonjo-Iweala @NOIweala takes the floor at a WTO meeting for the first time as Director-General. She attends the General Council: https://t.co/6kx1LZadKd pic.twitter.com/sXfBeIce3o — WTO (@wto) March 1, 2021 ​​Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора ВТО, в феврале ее кандидатуру утвердил генсовет организации.

"Мы разместили статью... под заголовком "Эта бабушка станет главой Всемирной торговой организации". Этот заголовок был неуместным и неподходящим, он вызвал гневную реакцию читателей. Приносим извинения за эту редакторскую ошибку", – говорится в заявлении.

В издании отметили, что редакторы изменили первоначальный заголовок, не поставив в известность автора материала.

В свою очередь, Оконджо-Ивеала в своем аккаунте в Twitter поблагодарила всех, кто подписал петицию против этого заголовка, в частности, структуру ООН "ООН-женщины", которая борется за гендерное равенство и расширение прав женщин.

"То, что они извинились, - важно и своевременно", – написала глава ВТО в Twitter, комментируя заявление газеты.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. До недавнего времени она была председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova