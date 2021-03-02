Пока все спали: откроет ли Россия границы, чудо во Вьетнаме и статистика COVID

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Границы России с другими странами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с коронавирусом, однако пока никто не может дать прогноз, когда это произойдет, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня никто не может твердо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что, как только она позволит, границы будут постепенно открываться", - сказала она.

Ситуация с коронавирусом в России объективно улучшается в результате принятых решений, выполняемых санитарно-эпидемиологических требований, дополнительных мер в борьбе с пандемией, в том числе благодаря массовой вакцинации, отметила спикер.

"По мнению экспертов, действительно к лету большинство ограничений будет снято в связи с существенным снижением заболеваемости коронавирусом. Мы все этого ждем. Все устали, конечно, от этих ограничений. Они были вынужденные, но крайне необходимые", - сказала Матвиенко.

Ребенок, выпавший с 12-го этажа, чудом не погиб

Настоящим спасителем в одночасье стал простой курьер службы доставки во Вьетнаме: он поймал ребенка, который выпал с 12-го этажа многоэтажного жилого дома. Об этом во вторник сообщил телеканал "Звезда".

Инцидент произошел в Ханое. Двухлетняя девочка перебралась через перила балкона и повисла на большой высоте. Прохожие подняли шум, звали на помощь, но все происходило слишком быстро: в какой-то момент ребенок потерял силы и сорвался вниз. Находившийся рядом курьер доставки Нгуен Нгок Ман молниеносно среагировал, забрался на козырек первого этажа и вытянул руки, чтобы поймать девочку. К счастью, ему это удалось.

"Я выскочил из машины, перелез через забор и залез на крышу - как оказалось, выбрал удачное место, она упала прямо мне в руки. Под нами проломилась крыша. Я прижал ребенка к себе, она все-таки сильно пострадала. Да и я сам был в шоке. В те секунды думал только о том, чтобы поймать ее, больше ни о чем", — рассказал мужчина, которого цитирует телеканал.

30-летнего спасителя пригласили в управление полиции и наградили за спасение ребенка.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 114 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 114 миллионов 428 тысяч 638. Из них 2 миллиона 538 тысяч 577 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (28 миллионов 663 тысячи 108). Следом идут Индия (11 миллионов 112 тысяч 241) и Бразилия (10 миллионов 587 тысячи 001).

При каких условиях вакцина "Спутник V" может попасть в Молдову>>>

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 209 тысяч 850), Великобритания (4 миллиона 194 тысяи 289), Франция (3 миллиона 820 тысяч 369), Испания (3 миллиона 204 тысячи 531), Италия (2 миллиона 938 тысяч 371), Турция (2 миллиона 711 тысяч 479) и Германия (2 миллиона 455 тысяч 569).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 399 тысяч 934 случав заражения, в Румынии - 804 тысячи 090, в Молдове - 186 тысяч 447.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova