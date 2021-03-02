Лавров высказался об идее введения COVID-паспортов в ЕС

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что решение об использовании специальных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, идет вразрез с правилом добровольной вакцинации.

Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости

"Это, насколько я понимаю, еще идея, которая разрабатывается. Она, как пишут ваши коллеги в Европе, неоднозначно воспринимается в европейских странах, и к этому замыслу брюссельской демократии... отношение серьезное. И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация - дело добровольное", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

Глава российского МИД отметил: если будет введен "ковидный паспорт", то "это будет противоречить принципу добровольности".

"Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами - членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь", – пояснил российский министр.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.

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