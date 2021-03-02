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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров высказался об идее введения COVID-паспортов в ЕС

© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (20)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210302/33832633/lavrov-vyskazalsya-ob-idee-vvedeniya-covid-pasportov-v-ue.html

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что решение об использовании специальных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, идет вразрез с правилом добровольной вакцинации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД РФ
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КИШИНЕВ, 2 мар  – Sputnik. Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Это, насколько я понимаю, еще идея, которая разрабатывается. Она, как пишут ваши коллеги в Европе, неоднозначно воспринимается в европейских странах, и к этому замыслу брюссельской демократии... отношение серьезное. И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация - дело добровольное", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

Глава российского МИД отметил: если будет введен "ковидный паспорт", то "это будет противоречить принципу добровольности".

Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами - членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь", – пояснил российский министр.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. 

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (20)

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