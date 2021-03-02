Рев сирен по всей России: когда и почему это случится

"Третьего марта во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты)", – сказали в ведомстве.
Цель проверок – отработать своевременное оповещение населения с помощью сигналов и информации об опасностях, которые могут возникнуть при техногенных или природных ЧС.
В этом году подобные проверки в РФ запланированы на 3 марта и 6 октября.