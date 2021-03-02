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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото

Рев сирен по всей России: когда и почему это случится

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210302/33833751/rev-siren-po-vsey-russia-kogda-i-pochemu-eto-sluchitsya.html

Министерство по чрезвычайным ситуациям России объявило, что по всем регионам страны пройдет проверка системы оповещения.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Уже в среду в России начнется масштабная проверка системы оповещения населения, она затронет все регионы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что с помощью электросирен и громкоговорителей будет подаваться сигнал "Внимание всем!"

Лифт. Иллюстративное фото.
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"Третьего марта во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты)", – сказали в ведомстве.

Цель проверок – отработать своевременное оповещение населения с помощью сигналов и информации об опасностях, которые могут возникнуть при техногенных или природных ЧС.

В этом году подобные проверки в РФ запланированы на 3 марта и 6 октября.

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