Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о пройденной вакцинации в своем официальном аккаунте в соцсети.

Украинский президент сообщил, что привился от коронавируса вакциной AstraZeneca (Covishield) вместе с украинскими силовиками на линии соприкосновения в Донбассе.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

​"Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", – написал Зеленский в Twitter.

Самолет из Индии утром 23 февраля доставил в Киев 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19. Вакцинация на Украине началась 24 февраля, сообщает РИА Новости.

Первым в стране был вакцинирован врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. На сегодняшний день вакциной привились почти пять тысяч украинцев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 405 394 человек, выздоровели 1 220 028 заболевших, летальных случаев – 27 650.

В мае 2020 года компания AstraZeneca заключила партнерство с Оксфордским университетом для разработки, производства и поставки вакцины от COVID-19. Вакцина AstraZeneca (ранее AZD1222) была изобретена совместно Оксфордским университетом и его дочерней компанией Vaccitech.

Вакцина использует вектор на основе ослабленного аденовируса шимпанзе, который содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2.

В конце мая ученые приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины. В конце ноября AstraZeneca сообщила, что эффективность ее вакцины оценивается в среднем в 70%. 30 декабря она была одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях в Великобритании. 29 января 2021 года AstraZeneca одобрил Евросоюз. 10 февраля в ВОЗ рекомендовали вакцину для стран с новыми штаммами. Ожидается, что ВОЗ зарегистрирует ее в марте-апреле 2021 года.

21 декабря 2020 года Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали Меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca.

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