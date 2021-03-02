Легенда футбола обратился к Путину: "Единственная надежда на прививку"

Известный румынский футболист Хельмут Дукадам на своей странице в Facebook направил неожиданное послание президенту России.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Легендарный футболист румынского клуба "Стяуа" Хельмут Дукадам написал в социальной сети, что он не в состоянии получить вакцину от COVID-19 в Румынии. По его словам, несколько попыток записаться на получение вакцины оказались безуспешными.

"Ты моя единственная надежда на прививку", - написал Дукадам в Facebook и опубликовал фотографию, на которой он позирует вместе с бюстом президента России.

"Я хотел сделать прививку, обратился в колл-центр, но мне сказали, что меня нет в базе данных. Каждый раз, когда я набирал номер, мне говорили позвонить на следующий день. Я терпелив, но наконец и я устал звонить. Я даже не могу объяснить, почему меня нет в базах данных, потому что у меня были проблемы со здоровьем в течение многих лет, и я нахожусь на пенсии по болезни в течение более 20 лет", — рассказал футболист румынскому изданию ProSport.

Хельмут Дукадам вошел в историю футбола после финального матча Кубка европейских чемпионов 1985/86 года, где команда "Стяуа" встретилась с "Барселоной".

© Sputnik / Сергей Пятаков Кубок европейских чемпионов по футболу демонстрируется на Красной площади.

В серии пенальти Дукадам сумел отразить четыре одиннадцатиметровых удара из четырех и принес своей команде победу в турнире.

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