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Хельмут Дукадам

Легенда футбола обратился к Путину: "Единственная надежда на прививку"

© Photo : Facebook / Helmut Duckadam
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210302/33838341/legenda-futbola-obratilsya-k-putinu-edinstvennaya-nadezhda-na-privivku.html

Известный румынский футболист Хельмут Дукадам на своей странице в Facebook направил неожиданное послание президенту России.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Легендарный футболист румынского клуба "Стяуа" Хельмут Дукадам написал в социальной сети, что он не в состоянии получить вакцину от COVID-19 в Румынии. По его словам, несколько попыток записаться на получение вакцины оказались безуспешными.

"Ты моя единственная надежда на прививку", - написал Дукадам в Facebook и опубликовал фотографию, на которой он позирует вместе с бюстом президента России.

"Я хотел сделать прививку, обратился в колл-центр, но мне сказали, что меня нет в базе данных. Каждый раз, когда я набирал номер, мне говорили позвонить на следующий день. Я терпелив, но наконец и я устал звонить. Я даже не могу объяснить, почему меня нет в базах данных, потому что у меня были проблемы со здоровьем в течение многих лет, и я нахожусь на пенсии по болезни в течение более 20 лет", — рассказал футболист румынскому изданию ProSport.

Хельмут Дукадам вошел в историю футбола после финального матча Кубка европейских чемпионов 1985/86 года, где команда "Стяуа" встретилась с "Барселоной".

Кубок европейских чемпионов по футболу демонстрируется на Красной площади.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Кубок европейских чемпионов по футболу демонстрируется на Красной площади.

В серии пенальти Дукадам сумел отразить четыре одиннадцатиметровых удара из четырех и принес своей команде победу в турнире.

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