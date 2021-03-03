Пока все спали: ответ Захаровой, рекорд Роналду и церковь против "Дьявола"

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КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Вводят санкции против России, выставляя себя борцами с химическим оружием, хотя сами, в отличие от России, до сих пор не уничтожили его. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление США, прозвучавшее во вторник, о введении санкций против РФ.

"Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на ее якобы неправомочные действия", - сказала она в эфире Youtube канала Соловьев Live.

В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против ряда конкретных лиц, включают экспортные и визовые ограничения, пишет РИА Новости.

"Но есть главное доказательство абсурдности происходящего, в данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием, притом что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химическое оружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили и этим химическим оружием продолжают обладать, так как его не уничтожили", - подчеркнула она.

Историческое достижение Роналду

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" стал во вторник автором одного из голов в победном для команды матче чемпионата Италии со "Специей" (3:0).

Таким образом, 36-летний Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим не менее 20 мячей за сезон в матчах ведущих лиг Европы за последние 12 сезонов, сообщает eurosport.com. Роналду ранее выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал". Статистика также распространяется на чемпионаты Франции и Германии.

Этот гол стал 767-м в карьере Роналду. Согласно некоторым источникам, чемпион Европы 2016 года сравнялся по количеству голов с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле.

В конце 2020 года Роналду стал обладателем титула "Футболист XXI века" по версии Globe Soccer Awards, набрав 38% голосов болельщиков.

Кипрская церковь категорически против допуска песни "Дьявол" на Евровидение

Отменить выбор песни El Diablo ("Дьявол"), которую одобрил совет директоров Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK) для представления Кипра на песенном конкурсе "Евровидение-2021". С таким призывом к правительству обратился синод Кипрской православной церкви.

Выбор песни, в которой есть строки "Я отдала свое сердце дьяволу, я люблю дьявола", вызвал критику части общества, пишет РИА Новости. На телевидение стали поступать звонки разгневанных граждан, требующих отозвать песню с конкурса, даже звучали угрозы поджечь здание, откуда ведется вещание. Председатель совета директоров корпорации Андреас Франгос заявил: RIK не намерена менять выбранную песню из-за критики, смысл композиции не так поняли - она якобы говорит о борьбе добра со злом. Никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства не было, добавил Франгос.

Синод выразил резкое несогласие и разочарование и призвал заменить песню на другую, "которая выражает историю, культуру, традиции и стремления" Кипра.

В заявлении также отмечается: принимавшие решение о выборе песни готовят "всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаемся дьяволу и продвигаем его поклонение".

"Мы ежедневно получаем множество отзывов от тысяч наших собратьев, которые выражают свое оправданное недовольство этой песней, а также тем, как она была выбрана", - сообщил Синод.

Конкурс песни "Евровидение" в прошлом году был отменен из-за пандемии. В нынешнем его проведение намечено на 18-22 мая в Роттердаме, за главный трофей поборются исполнители из 41 государства, в том числе и Республики Молдова. Нашу страну на "Евровидении" представит Наталья Гордиенко.

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