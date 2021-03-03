11:32 03 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.08
  • USD17.52
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Разработка вакцины от коронавируса на основе опубликованных данных о структуре генома вируса

"Нигерийский" штамм уже в Италии: что говорят микробиологи

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (30)
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210303/33842046/Nigeriyskiy-shtamm-uzhe-v-Italii-chto-govoryat-mikrobiologi.html

Этот штамм коронавируса считается редким, так как распространяется преимущественно в Нигерии, но есть данные о проникновении его и в другие страны.

КИШИНЕВ, 3 мар  – Sputnik. "Нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2 микробиологи Италии обнаружили в Брешии (область Ломбардия), сообщает РИА Новости

Модель коронавируса
© CC0 / Pixabay / Davichee
Есть ли в Молдове британский штамм и эффективен ли против него "Спутник V"

Сообщается, что у итальянских ученых есть опасения в том, что имеющиеся вакцины окажутся против "нигерийца" малоэффективными.

"Речь идет о редком варианте, который в настоящий момент распространяется преимущественно в Африке, а именно в Нигерии. Однако есть свидетельства во всем мире. Пока это немногочисленные случаи, но тем не менее их число растет", — сообщил информагентству AdnKronos президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо.

Он также заявил, что "нигерийский" штамм нашли случайно - в анализах лица "африканского происхождения" с положительным тестом на COVID-19.

"С научной точки зрения чрезвычайно важно, что теперь, изолировав вирус, мы сможем оценить, является ли этот штамм более или менее агрессивным по сравнению с исходным вариантом и другими известными мутациями. И является ли он устойчивым к антителам, появляющимся в результате вакцинации", — рассказал Карузо.  
Исследование под микроскопом, архивное фото.
© Fotolia / Capifrutta
В Италии выявлен первый инфицированный новым штаммом COVID-19

О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.

В Италии к настоящему времени выявлены три штамма коронавируса – "британский", "бразильский" и "южноафриканский". Доминирующим штаммом вируса в Ломбардии является его "британская" разновидность. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (30)

По теме

Фото: счастливый остров – на Занзибаре не хотят знать о коронавирусе
Павлова: когда закончится пандемия коронавируса - прогноз
Эксперт: возможно, уже существует "молдавский" штамм коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
Фото процесса вакцинации от COVID-19 в Молдове: самые яркие снимки дня
Уличные манифестации в Ереване
"За" и "против" Пашиняна: вид с дрона на манифестации в Ереване
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться