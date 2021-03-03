"Нигерийский" штамм уже в Италии: что говорят микробиологи

Этот штамм коронавируса считается редким, так как распространяется преимущественно в Нигерии, но есть данные о проникновении его и в другие страны.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. "Нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2 микробиологи Италии обнаружили в Брешии (область Ломбардия), сообщает РИА Новости.

Сообщается, что у итальянских ученых есть опасения в том, что имеющиеся вакцины окажутся против "нигерийца" малоэффективными.

"Речь идет о редком варианте, который в настоящий момент распространяется преимущественно в Африке, а именно в Нигерии. Однако есть свидетельства во всем мире. Пока это немногочисленные случаи, но тем не менее их число растет", — сообщил информагентству AdnKronos президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо.

Он также заявил, что "нигерийский" штамм нашли случайно - в анализах лица "африканского происхождения" с положительным тестом на COVID-19.

"С научной точки зрения чрезвычайно важно, что теперь, изолировав вирус, мы сможем оценить, является ли этот штамм более или менее агрессивным по сравнению с исходным вариантом и другими известными мутациями. И является ли он устойчивым к антителам, появляющимся в результате вакцинации", — рассказал Карузо. © Fotolia / Capifrutta В Италии выявлен первый инфицированный новым штаммом COVID-19

О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.

В Италии к настоящему времени выявлены три штамма коронавируса – "британский", "бразильский" и "южноафриканский". Доминирующим штаммом вируса в Ломбардии является его "британская" разновидность.

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