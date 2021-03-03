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Два всплеска: магнитная буря стала неожиданностью для ученых

© CC0 / Pixabay / 12019
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210303/33842384/Dva-vspleska-magnitnaya-burya-stala-neozhidannostyu-dlya-uchenykh.html

Специалисты, однако, заверяют, что это явление не может оказать существенного воздействия на здоровье людей и работу электроники.

Схема возникновения геомагнитной бури на Земле
© Photo : National Aeronautics and Space Administration
Магнитная буря началась на Земле: чего ждать жителям планеты
КИШИНЕВ, 3 мар  – Sputnik. Сразу два всплеска магнитной бури произошли в ночь со вторника на среду. Об этом сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

По данным ученых, слабые магнитные бури произошли до полуночи и в районе с 3 до 6 утра. До этого они полагали, что во второй половине ночи никаких бурь быть не должно, а магнитосфера Земли должна была быть спокойной, пишет РИА Новости.

© Photo : Facebook / Alexander Gerst
Ураган "Флоренс", сфотографированный астронавтом Александром Герстом с МКС

Умеренная магнитная буря (уровня G2) началась на нашей планете утром 1 марта. Об этом также  сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Meteor glowing as it enters the Earth's atmosphere. Elements of this image furnished by NASA.
© Fotolia / Vadimsadovski
Метеор над атмосферой Земли

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

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