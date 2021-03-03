Два всплеска: магнитная буря стала неожиданностью для ученых

По данным ученых, слабые магнитные бури произошли до полуночи и в районе с 3 до 6 утра. До этого они полагали, что во второй половине ночи никаких бурь быть не должно, а магнитосфера Земли должна была быть спокойной, пишет РИА Новости.
Умеренная магнитная буря (уровня G2) началась на нашей планете утром 1 марта. Об этом также сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>