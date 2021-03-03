Два всплеска: магнитная буря стала неожиданностью для ученых

Специалисты, однако, заверяют, что это явление не может оказать существенного воздействия на здоровье людей и работу электроники.

Сразу два всплеска магнитной бури произошли в ночь со вторника на среду. Об этом сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

По данным ученых, слабые магнитные бури произошли до полуночи и в районе с 3 до 6 утра. До этого они полагали, что во второй половине ночи никаких бурь быть не должно, а магнитосфера Земли должна была быть спокойной, пишет РИА Новости.

© Photo : Facebook / Alexander Gerst Ураган "Флоренс", сфотографированный астронавтом Александром Герстом с МКС

Умеренная магнитная буря (уровня G2) началась на нашей планете утром 1 марта. Об этом также сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

© Fotolia / Vadimsadovski Метеор над атмосферой Земли

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

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