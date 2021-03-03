Видео: впервые в истории: фестиваль в Сан-Ремо - без зрителей

Вечер 2 марта стал для Сан-Ремо небывалым: впервые за 70 лет существования фестиваль проходит в формате онлайн.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Ежегодный фестиваль итальянской эстрады в Сан-Ремо, 71-й по счету, открылся во вторник со всеми пандемическими ограничениями. В этом году концерты в театре "Аристон" в курортном городе на Лигурийском побережье пройдут без живого присутствия зрителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sanremo Rai (@sanremorai)

Главный трофей - "Золотая пальма" - достанется одному из 26 конкурсантов. За специальный приз поборются восемь молодых артистов. Имена победителей будут объявлены в ночь на воскресенье после заключительного концерта, пишет РИА Новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sanremo Rai (@sanremorai)

Зрители не смогут увидеть выступления артистов вживую: из-за коронавирусных ограничений, помимо конкурсантов, в концертном зале окажутся только ведущие праздника и музыканты. И город Сан-Ремо попал под пандемические запреты: власти Лигурии отнесли его в "оранжевую" зону ограничений. А это означает закрытые бары и рестораны - торговля только навынос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sanremo Rai (@sanremorai)

Несмотря на все принятые меры, в рамках которых тест на COVID-19 должны сдавать работники фестиваля, в день открытия стало известно о заражении одного из членов команды, участника первого вечера. Певец под псевдонимом Ирама был вынужден отменить свое выступление, а организаторы – найти ему временную замену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sanremo Rai (@sanremorai)

Работу фестиваля освещают около сотни журналистов, для них в зале прессы организовали рабочие места на расстоянии и установили перегородки из плексигласа. По сообщению работников прессы, их коллег в прошлые годы набиралось до полутора тысяч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sanremo Rai (@sanremorai)

Непривычно пусты обычно полные людей улицы Сан-Ремо: рестораны остались без гостей, такси - без пассажиров. Наполовину пусты гостиницы. Но итальянцы все равно поют!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sanremo Rai (@sanremorai)

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