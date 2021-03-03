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Главное блюдо Масленичной недели - блины.

Празднично, сытно, бюджетно: во сколько обойдутся россиянам масленичные блины

© Sputnik / Mikhail Beznosov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210303/33846996/sytno-prazdnichno-dostupno-vo-skolko-oboydutsya-rossiyanam-maslenichnye-bliny.html

Затраты если и вырастут по сравнению с прошлым годом, то почти неощутимо, ниже среднего показателя для корзины потребительских товаров и услуг.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Приготовление стопки блинов для московской семьи в этом году обойдется в 125 рублей, а для подмосковной - в 118 рублей, за год главное блюдо предстоящей Масленичной недели подорожало в среднем на 3,3%, подсчитали эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО.

Масленица в Тирасполе.
© Sputnik / Irina Leahova
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В этом году Масленица выпала на неделю с 8 по 14 марта. "Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной - 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области", – говорится в сообщении.

В основном на стоимости главного блюда Масленицы сказался рост цен на сахар (по сравнению с январем 2020 года) из-за засухи и низкого урожая в прошлом году, указали эксперты. Кроме того, в ЦБ отмечают, что "серьезно подорожала" мука – здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась – сказалась конкуренция на прилавках магазинов.

Эксперты также рассчитали стоимость блинов с разными начинками.

Одни из самых популярных блинов - со сгущенкой - обойдутся в 232 рубля для москвичей, и в 225 рублей для жителей Подмосковья. На блины с мясом московская семья потратит 289 рублей (+3,3%), а подмосковная - 273 рубля (+4,8%). "На это повлиял рост стоимости мяса — ведь импортные компоненты кормов подорожали (сказалось снижение курса рубля в предыдущие месяцы)", – указали эксперты ГУ ЦБ по ЦФО.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Блины с вареньем обойдутся московской семье в 219 рублей, подмосковной – в 189. На приготовление традиционного блюда с творогом москвичи потратят 296 рублей (+2,2%), а в Подмосковье оно будет стоить 266 рублей (+3,3%).

В январе 2021 года в Москве годовая инфляция составила 4,3%, а в Московской области – 5%. "Так что блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию", – отметили в ЦБ.

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