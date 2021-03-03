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Вилково. Архивное фото.

"Украинская Венеция" залила нечистотами свои улицы и приграничный Дунай

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210303/33850845/ukrainskaya-venetsiya-zalila-nechistotami-sobstvennye-ulitsy-i-prigranichnyy-dunay.html

Несущественная задолженность местных коммунальщиков перед энергетиками, из-за которой отключили помповые станции системы канализации, может привести к международному скандалу.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Город Вилково Одесской области Украины на границе с Румынией затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками в размере 250 долларов, сообщает Телевизионная служба новостей на украинском канале "1+1".

"Вилково затапливает нечистотами. За долги по электроэнергии отключили помповые станции, что привело к остановке вакуумной канализации", – передает источник.

Отмечается, что нечистоты копятся на улицах города, который часто называют "украинской Венецией". Часть из них попадает в Дунай, за которым начинается румынская территория.

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Помпы вакуумной канализации не работают уже неделю из-за долга водоканала перед энергетиками в размере около 250 долларов. При этом местные власти не могут повлиять на погашение задолженности. Если канализация простоит без работы больше месяца, ее будет невозможно запустить, отмечается в телесюжете.

Вакуумная канализация в городе в дельте Дуная была сооружена в 2018 году на средства Евросоюза, она должна предотвращать утечку отходов в пограничную реку. Представители ЕС каждые полгода приезжают контролировать работу системы, следующий визит должен состояться весной.

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