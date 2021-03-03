Зарок США: больше не свергать режимы и не продвигать демократию силой

"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом, и, какие бы благие намерения ни были, это не работало", – сказал госсекретарь.
По его словам, администрация Байдена "будет делать это иначе" - собственным примером и побуждением к реформам.
Система безопасности причерноморских стран планомерно демонтируется США и НАТО. Размещение тяжелых ударных вооружений альянса в Восточной Европе имеет вполне определенные цели и не останется без ответа со стороны Минобороны РФ, пишет военный обозреватель.