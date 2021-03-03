Зарок США: больше не свергать режимы и не продвигать демократию силой

По мнению новой американской администрации, эти методы проведения внешней политики показали свою неэффективность

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой – это не работает, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию, но в том, как мы будем это делать", – сказал Блинкен, выступая с телевизионным обращением к американцам по теме внешней политики.

"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом, и, какие бы благие намерения ни были, это не работало", – сказал госсекретарь.

По его словам, администрация Байдена "будет делать это иначе" - собственным примером и побуждением к реформам.

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