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Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан.

Зарок США: больше не свергать режимы и не продвигать демократию силой

© CC BY 2.0 / The U.S. Army / Black Hawk unload
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210303/33853094/obeschanie-us-bolshe-ne-svergat-rezhimy-i-ne-prodvigat-demokratiyu-siloy.html

По мнению новой американской администрации, эти методы проведения внешней политики показали свою неэффективность

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой – это не работает, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию, но в том, как мы будем это делать", – сказал Блинкен, выступая с телевизионным обращением к американцам по теме внешней политики.

Флаг НАТО
© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
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"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом, и, какие бы благие намерения ни были, это не работало", – сказал госсекретарь.

По его словам, администрация Байдена "будет делать это иначе" - собственным примером и побуждением к реформам.

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