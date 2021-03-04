Пока все спали: нападение в Швеции, взрыв корабля, Facebook снимает запрет

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Трое пострадавших при нападении в шведском городе Ветланда получили серьезные ранения, угрожающие жизни, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на данные местной больницы, пишет РИА Новости.

Police investigate terrorism motives in Vetlanda attack https://t.co/GCMLRSDELY pic.twitter.com/e7S37kKE1F — Radio Sweden (@radiosweden) March 3, 2021

​Сообщается, что поздно вечером в среду мужчина с холодным оружием напал на людей в Ветланде, восемь человек были ранены. Пострадавшие госпитализированы, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы. Нападавший, которому около 20 лет, задержан. Сообщается, что преступление классифицируется как покушение на убийство, но полиция заявила, что также расследует возможные террористические мотивы.

Трое из числа пострадавших "получили ранения, угрожающие жизни", отмечает Radio Sweden.

Как сообщает издание Loсal, на пресс-конференции представители местной полиции заявили, что нет никаких признаков того, что в деле есть другие подозреваемые, ситуация в Ветланде находится под контролем. Также полиция сообщила, что совершивший нападение ранее был известен правоохранительным органам за "мелкие преступления".

A man attacked eight people with a weapon and was later taken into custody after being shot and wounded by police officers in the southern city of Vetlanda, police confirmed on Wednesday afternoon.https://t.co/PXAk95CZmF — The Local Sweden (@TheLocalSweden) March 3, 2021

​Премьер-министр Швеции Стефан Лtвен осудил нападение. "Мы ответим на эти ужасающие действия коллективной силой общества", - заявил он.

Илон Маск надеется, что Starship ждет успех - несмотря на третий взрыв

В четверг прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, совершил успешную посадку, однако спустя несколько минут взорвался. Однако предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не теряет оптимизма и заявляет, что миссию ждет успех.

"Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил предприниматель на комментарии под своим постом в соцсети.

Прототип SN10 в ходе испытательного полета в четверг поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку, информирует РИА Новости.

Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Facebook снимает запрет на политическую рекламу

Компания Facebook заявила, что снимет запрет на показ политической рекламы, который был введен после выборов в США в ноябре 2020 года, пишет РИА Новости.

"Вы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединенных Штатах в четверг, 4 марта. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов", - сообщается на сайте компании.

Как отмечает компания, в ходе этого избирательного цикла она узнала больше о рекламе, связанной с политикой и выборами. "Как итог, в грядущие месяцы мы собираемся более подробно изучить принцип работы такой рекламы на наших сервисах и понять, какие можно внести изменения", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американская компания Google также снимает запрет на политическую рекламу, который был введен после произошедших в январе беспорядков в Вашингтоне и в преддверии инаугурации президента США Джо Байдена.

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