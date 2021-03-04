Премьер Словакии пошутил: что разозлило украинцев

Жителей Украины разозлила шутка главы словацкого правительства, в которой тот упомянул возможность передачи Закарпатья России.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича об условиях поставки в страну российской вакцины "Спутник V" возмутила украинских интернет-пользователей, передает РИА Новости.

Во время интервью на Radio Expres у Матовича спросили, что тот пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V". Словацкий премьер в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. При этом он сразу же указал, что никто никаких условий не выдвигал. Слова Матовича вызвали скандал на Украине.

Резкая реакция последовала от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", — написал Кулеба в своем твиттере.

По словам главы МИД Украины, Матович своими "некорректными высказываниями" портит очень дружеские и искренние отношения между странами.

Внешнеполитическое ведомство страны потребовало официальных извинений от словацкого премьера и вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив ему протест.

Украинские интернет-пользователи не оставили ситуацию без комментариев, выразив свое отношение к шутке словацкого премьера.

"Это есть не что иное, как притязания на чужие территории", - возмутился пользователь @angelys667.

"Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия "ноту протеста" после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?" – задалась вопросом @OneSvetla.

"Кроме этого "кукареку" в Twitter будут какие-то действия? Об Украину ноги в очередной раз вытерли, спасибо власти зеленого малоросса", - заметил @PoMaH_25.

"Ваша реакция в твиттере это, конечно, классно, но где официальные действия Украины?" - спросила @tvoyamriya.

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