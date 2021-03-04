13:22 04 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.57
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск

Экспертиза вакцины "Спутник V" началась в Евросоюзе

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (42)
13510
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/09/32820612.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210304/33857698/Ekspertiza-vaktsiny-sputnik-V-nachalas-v-evrosoyuze.html

Российский препарат проверят на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Додон: "Спутник V" может поступить в Молдову на этой или следующей неделе
КИШИНЕВ, 4 мар  – Sputnik. Последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начало Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

Сообщается, что структура проверит вакцину на соответствие стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству.

"РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)", - заявили в фонде.

Решение приступить к процедуре последовательной экспертизы было принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.  

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины Спутник V.
© Video : Ruptly / Sputnik / Casa Rosada
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"

В Молдове российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была официально зарегистрирована 26 февраля, факт подтвердило Агентство по лекарствам и медицинским изделиям.

Экспертный совет по иммунизации рекомендовал использовать в Молдове "Спутник V">>>

НИЦЭМ им. Гамалеи и РФПИ сообщают, что они сотрудничают с национальными регуляторами по всему миру и предоставляют все необходимые данные о клинических исследованиях российской вакцины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (42)

По теме

Сколько доз российской вакцины "Спутник V" поставят в Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Кишиневский зоопарк постоянно пополняет свою коллекцию.
Коллекция Кишиневского зоопарка пополнилась новыми питомцами
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться