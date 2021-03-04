Экспертиза вакцины "Спутник V" началась в Евросоюзе

Российский препарат проверят на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

© Sputnik / Алексей Даничев Додон: "Спутник V" может поступить в Молдову на этой или следующей неделе Последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начало Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

Сообщается, что структура проверит вакцину на соответствие стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству.

"РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)", - заявили в фонде.

Решение приступить к процедуре последовательной экспертизы было принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

В Молдове российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была официально зарегистрирована 26 февраля, факт подтвердило Агентство по лекарствам и медицинским изделиям.

Экспертный совет по иммунизации рекомендовал использовать в Молдове "Спутник V">>>

НИЦЭМ им. Гамалеи и РФПИ сообщают, что они сотрудничают с национальными регуляторами по всему миру и предоставляют все необходимые данные о клинических исследованиях российской вакцины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova