Экспертиза вакцины "Спутник V" началась в Евросоюзе

Сообщается, что структура проверит вакцину на соответствие стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству.
"РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)", - заявили в фонде.
Решение приступить к процедуре последовательной экспертизы было принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.
"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.
Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.
В Молдове российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была официально зарегистрирована 26 февраля, факт подтвердило Агентство по лекарствам и медицинским изделиям.
Экспертный совет по иммунизации рекомендовал использовать в Молдове "Спутник V">>>
НИЦЭМ им. Гамалеи и РФПИ сообщают, что они сотрудничают с национальными регуляторами по всему миру и предоставляют все необходимые данные о клинических исследованиях российской вакцины.
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