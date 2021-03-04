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В центре вакцинации против COVID-19.

Вакцинация имеет еще один эффект – она приостанавливает старение

© AP Photo / Oded Balilty
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (53)
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Sputnik Молдова
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Перенесенные инфекционные заболевания оставляют после себя "тлеющие очаги", которые сокращают биологическую жизнь человеческого организма.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

"Вакцинация – это не просто профилактика каких-то инфекционных заболеваний, это еще и влияние на скорость старения. За счет вакцинации мы можем снижать синдром системного воспаления и замедлять процесс старения", – пояснила она.

Старость.
© CC0 / Pixabay / Ellen26
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Ткачева добавила, что все инфекционные заболевания, с которыми человек встречается на протяжении жизни, оставляют свой след.

"Тлеющее системное воспаление, которое является одним из механизмов старения. Чем больше уровень воспаления, тем быстрее человек стареет", – заключила геронтолог.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (53)

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