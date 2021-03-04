Видео: Путин высказался о безопасности российских вакцин от COVID-19

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Вакцины от коронавируса, которые разработаны в России, являются наиболее эффективными и безопасными по сравнению с другими. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", пишет РИА Новости.

"Гордимся по праву нашими учеными, разработчиками этих медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты, не только в нашей стране, но и в мире, с COVID справиться будет невозможно. И действительно, есть чем гордиться, имею в виду то, что наши вакцины являются наиболее безопасными и эффективными в мире", – сказал российский лидер.

Он отметил, что уровень защиты у российской вакцины 91,6%, тогда как у AstraZeneca – 61%. Президент напомнил, что в Швейцарии после применения вакцины Phizer 16 человек умерли, и в ряде государств Европы вакцинацию этим препаратом прекратили также из-за летальных исходов привитых.

"У нас, слава Богу, ни одного тяжелого случая побочного нет. Ну температура у некоторых, у 10% может подняться температура на второй день там, но уровень защиты высокий, и безопасность высокая", - подчеркнул глава российского государства.

Говоря о ходе вакцинации от коронавируса в России, Путин отметил, что две дозы прививки от коронавируса уже получили примерно 2 миллиона россиян, примерно столько же были привиты первой дозой.

"На сегодняшний день свыше 2 миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, примерно столько же, чуть поменьше, 2 с лишним тоже миллиона сделали первый укол", – сказал он.

Путин рассказал, что накануне вечером общался в Кремле с другом-иностранцем, который приехал в Москву. Собеседники обсуждали жизнь во время пандемии и визави президента выразил удивление тем, что "Москва живет".

"У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто", – привел Путин слова своего собеседника.

В беседе с участниками акции "Мы вместе" российский лидер также пожелал иностранцам успехов в разработке вакцин от коронавируса.

По его словам, Россия не злорадствует и желает успехов иностранным конкурентам, разрабатывающим вакцины от коронавируса.

"Когда я говорил, что есть проблемы у коллег с другими вакцинами, мы не злорадствуем ни в коем случае, наоборот, мы желаем успехов. Даже компании Pfizer – мировая компания с замечательный научной базой, они будут реагировать наверняка, будут улучшать параметры своего препарата", – отметил президент РФ.

Он добавил, что российские ученые работают вместе с AstraZeneca, которая обратилась в институт Гамалеи, чтобы разработать препарат совместного производства и поднять уровень защиты своей вакцины.

Экспертиза вакцины "Спутник V" началась в Евросоюзе>>>

Он также призвал объединить усилия в борьбе с пандемией, отметив, что "только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над COVID".

Путин особо подчеркнул: некоторые ожидали, что Россия потерпит фиаско в борьбе с пандемией, но ничего подобного не произошло.

"Некоторые ожидали, что мы просядем, так скажем, или даже провалимся, но благодаря медикам, благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть. Вот смотрите: все (заболеваемость – ред.) постоянно снижается сейчас – это результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения, и специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестер, бригад скорой помощи, государства самого. Все это вместе дает определенный ожидаемый результат", – сказал он.

#Мывместе – общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Организаторами акции выступают платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova