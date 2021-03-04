Путин: интернет способен разрушить общество изнутри

Об этом российский президент заявил, выступая в рамках общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчиняться моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри", — сказал он.

Среди таких негативных явлений глава государства назвал распространение в Сети детской порнографии и наркотиков, призывы к детям выходить на несанкционированные акции, подталкивание их к суициду, пишет РИА Новости.

"Мы, к сожалению, сталкиваемся там не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий, все взрослые люди, знаем об этом, чего скрывать. Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед", – сказал Путин.

По мнению российского президента, гораздо полезней занимать молодежь позитивным контентом, давать возможность развиваться и добиваться успеха. В противном случае несовершеннолетние могут стать инструментом для достижения эгоистических или вовсе преступных целей взрослых.

© Sputnik / Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин встретился с участниками акции "Мы вместе"

Выступая на форуме, Путин отметил, что в обществе было много дискуссий по поводу ограничений в интернете, но технологии проникли во все сферы жизни и они должны подчиняться не только юридическим законам, но и моральным принципам.

"Иначе это общество будет разрушаться изнутри", – добавил он.

#Мывместе – общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Организаторами акции выступают платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики".

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