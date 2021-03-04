Видео: "Гостеприимная Россия" – ролик увидели представители более ста стран

В одном видеоматериале, который стал приглашением отправиться в путешествие по России, удалось объединить новые возможности, впечатления и рассказ о традициях.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Ростуризм представил специальный проект о России в преддверии Expo-2020 в Дубае во время тематической недели Travel&Connectivity ("Путешествие и взаимодействие"), сообщает пресс-служба ведомства.

Делегации из более сотни стран приняли участие в онлайн-дискуссиях и мероприятиях, посвященных теме туризма и его роли в международной креативной экономике.

Федеральное агентство по туризму презентовало специальный видеопроект, в котором глава ведомства Зарина Догузова рассказала о развитии индустрии гостеприимства в России, о мерах, которые были предприняты в борьбе с пандемией и их эффективности, электронной визе. И о самых популярных направлениях путешествий по стране, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Владивосток.

В Ростуризме уточнили, что в одном видеоматериале, который стал приглашением отправиться в путешествие по России, удалось объединить новые возможности, впечатления и рассказ о традициях.

"Идея проекта – представить разную Россию – динамичную, современную, самобытную. Через образы, яркие кадры передать ее уникальное многообразие и единство в одной стране, – рассказала Зарина Догузова. – Когда в Москве полночь, во Владивостоке – ранее утро, когда в самой холодной точке планеты Якутии минус 50, в курортном Сочи плюс 20, когда на юге еще цветут лотосы, на севере уже появляется первое полярное сияние. Многовековая культура, в которой переплелось влияние Запада и Востока, традиции всех мировых конфессий и наследие более сотни национальностей. И все это Россия, которая сама – целый мир!".

Глава ведомства добавила, что въездной туризм – одно из важнейших направлений в восстановлении отрасли. И участие Ростуризма в Pre-Eхро–2020 – возможность продемонстрировать открытость России и готовность принимать гостей со всего мира после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления международного авиасообщения.

В течение шести месяцев в павильоне РФ на выставке "Expo" будут представлены сменные экспозиции регионов.

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