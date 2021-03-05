Пока все спали: дрожь земли, "побочка" Moderna и телеканал "Союзмультфильм"

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КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Более 20 афтершоков магнитудой более 5,0 произошли в Тихом океане у новозеландского архипелага Кермадек, передает РИА Новости со ссылкой на данные Геологической службы США.

Ранее в регионе зарегистрировали серию из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего составила 8,1.

​По информации сейсмологов Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, в районе королевства Тонга зафиксировали первое после бедствия цунами с волнами высотой 0,03 метра.

Согласно сводке Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, волны высотой 0,03 метра зафиксированы в районе Нукуалофа — столицы тихоокеанского королевства Тонга.

​Ранее угроза цунами высотой до трех метров была объявлена для Вануату и Новой Каледонии.

Для целого ряда тихоокеанских государств объявлена угроза стихийного бедствия с волнами высотой до метра.

У вакцины Moderna выявлен "отсроченный побочный эффект"

Кожные высыпания и воспаления выявлены у некоторых привитых вакциной от COVID-19 компании Moderna, "побочка" проявляется через 10 дней после первого введения препарата. Об этом сообщает журнал New England Journal of Medicine, пишут "Известия"

Сообщается, что в среднем высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы препарата, всего реакция возникала в промежутке от 4 до 11 дней. Побочные эффекты выявлены у 12 пациентов.

"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", — отметили авторы исследования. © AP Photo / Andrew Harnik Видео - Прививка в прямом эфире: Камала Харрис получила вакцину от COVID-19

Однако обнаруженная негативная реакция на препарат не остановила врачей, которые убедили пациентов сделать вторую инъекцию, чтобы завершить процесс иммунизации.

После второй прививки такое же интенсивное кожное воспаление возникло только у трех человек, еще у троих реакция была слабее. Прочие перенесли вторую прививку безболезненно.

"Союзмультфильм" создает собственный телеканал

Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности, "Мультландия", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Действующий мультстанок, на котором монтировались самые знаменитые мультфильмы советского периода, на киностудии "Союзмультфильм"

"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в том числе с телеканалом "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", - отметили в пресс-службе.

© Sputnik / РИА Новости Кадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот"

В этом году "Союзмульфильм" планирует осуществить около 200 сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.

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