Пока все спали: дрожь земли, "побочка" Moderna и телеканал "Союзмультфильм"

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Более 20 афтершоков магнитудой более 5,0 произошли в Тихом океане у новозеландского архипелага Кермадек, передает РИА Новости со ссылкой на данные Геологической службы США.
Ранее в регионе зарегистрировали серию из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего составила 8,1.
What the #tsunami sirens sound like in #newzealand 🔊pic.twitter.com/HgNEMH5N7c— Ben Noll (@BenNollWeather) March 4, 2021
По информации сейсмологов Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, в районе королевства Тонга зафиксировали первое после бедствия цунами с волнами высотой 0,03 метра.
Согласно сводке Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, волны высотой 0,03 метра зафиксированы в районе Нукуалофа — столицы тихоокеанского королевства Тонга.
#Earthquake time lapse sequence from NIWA #tsunami #eqnz pic.twitter.com/Dph1zHB11H— Luke Chandler (@LukeChandler) March 5, 2021
Ранее угроза цунами высотой до трех метров была объявлена для Вануату и Новой Каледонии.
Для целого ряда тихоокеанских государств объявлена угроза стихийного бедствия с волнами высотой до метра.
У вакцины Moderna выявлен "отсроченный побочный эффект"
Сообщается, что в среднем высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы препарата, всего реакция возникала в промежутке от 4 до 11 дней. Побочные эффекты выявлены у 12 пациентов.
"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", — отметили авторы исследования.© AP Photo / Andrew Harnik
Однако обнаруженная негативная реакция на препарат не остановила врачей, которые убедили пациентов сделать вторую инъекцию, чтобы завершить процесс иммунизации.
После второй прививки такое же интенсивное кожное воспаление возникло только у трех человек, еще у троих реакция была слабее. Прочие перенесли вторую прививку безболезненно.
"Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности, "Мультландия", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.
"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в том числе с телеканалом "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", - отметили в пресс-службе.
В этом году "Союзмульфильм" планирует осуществить около 200 сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.
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