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Завершена вторая фаза испытаний "Спутник Лайт"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (61)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210305/33871808/Zavershena-vtoraya-faza-ispytaniy-sputnik-light.html

По информации разработчиков, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.

© Sputnik / Viktor Tolochko
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КИШИНЕВ, 5 мар  – Sputnik. О завершении в Российской Федерации второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт" сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

"Сейчас они (данные. — прим. ред.) направлены на экспертную оценку", — сказал он журналистам.

Сообщается, что разрешение на проведение третьей фазы было выдано в середине февраля. Исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года.

"Спутник Лайт" входит в линейку "Спутник", разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом останется "Спутник V".

Вакцина Спутник V
© Sputnik / Vladislav Vodnev
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Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "Спутника Лайт" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации будет сохраняться три-четыре месяца, эффективность прививки составит около 85%, сказал ученый.

Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (61)

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