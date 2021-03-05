Завершена вторая фаза испытаний "Спутник Лайт"

По информации разработчиков, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.

О завершении в Российской Федерации второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт" сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости

"Сейчас они (данные. — прим. ред.) направлены на экспертную оценку", — сказал он журналистам.

Сообщается, что разрешение на проведение третьей фазы было выдано в середине февраля. Исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года.

"Спутник Лайт" входит в линейку "Спутник", разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом останется "Спутник V".

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "Спутника Лайт" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации будет сохраняться три-четыре месяца, эффективность прививки составит около 85%, сказал ученый.

Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova