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Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете

Российская вакцина "ЭпиВакКорона" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет

© Sputnik / Михаил Голенков
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (66)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210305/33874841/russian-vaktsina-epivakkorona-odobrena-dlya-vaktsinatsii-lyudey-starshe-60-let.html

Вторая разработанная в России вакцина от коронавируса получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. В пятницу Роспотребнадзор на своем официальном сайте сообщил о том, что вакцина, разработанная Государственным научным центром "Вектор", одобрена для применения людям в возрасте старше 60-ти.

"В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также представил заявление и документы по результатам проведенных экспертиз в Минздрав России, на основании которых будут внесены изменения в регистрационное досье вакцины, сообщает РИА Новости. Также в новой редакции инструкции по применению препарата отмечено, что он показан для взрослых старше 18 лет (в старой редакции – для взрослых 18-60 лет).

Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона
© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
Российская вакцина "ЭпиВакКорона" прошла регистрацию в Туркменистане

"ЭпиВакКорона" – это вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Вакцина создана на пептидной платформе, показавшей лучшие результаты. По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

В конце июля 2020 года в центре "Вектор" начались клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона".

30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. 13 октября вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована, в настоящее время она проходит фазу пострегистрационных испытаний.

Из чего состоит пептидная вакцина
© RIA Novosti
Из чего состоит пептидная вакцина

29 января 2021 года Туркменистан первым в мире после России зарегистрировал вакцину "Вектора".

Пептидная вакцина
© RIA Novosti
Пептидная вакцина

10 февраля Роспотребнадзор сообщил о том, что "Вектор" направил результаты клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (66)

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