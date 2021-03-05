Российская вакцина "ЭпиВакКорона" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет

Вторая разработанная в России вакцина от коронавируса получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. В пятницу Роспотребнадзор на своем официальном сайте сообщил о том, что вакцина, разработанная Государственным научным центром "Вектор", одобрена для применения людям в возрасте старше 60-ти.

"В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также представил заявление и документы по результатам проведенных экспертиз в Минздрав России, на основании которых будут внесены изменения в регистрационное досье вакцины, сообщает РИА Новости. Также в новой редакции инструкции по применению препарата отмечено, что он показан для взрослых старше 18 лет (в старой редакции – для взрослых 18-60 лет).

"ЭпиВакКорона" – это вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Вакцина создана на пептидной платформе, показавшей лучшие результаты. По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

В конце июля 2020 года в центре "Вектор" начались клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона".

30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. 13 октября вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована, в настоящее время она проходит фазу пострегистрационных испытаний.

© RIA Novosti Из чего состоит пептидная вакцина

29 января 2021 года Туркменистан первым в мире после России зарегистрировал вакцину "Вектора".

© RIA Novosti Пептидная вакцина

10 февраля Роспотребнадзор сообщил о том, что "Вектор" направил результаты клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы.

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