Байдена потроллил неандертальский музей

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Посетить расположенный в Германии музей неандертальцев президента США Джо Байдена пригласили после того, как он назвал отмену COVID-ограничений проявлением "неандертальского мышления".

Dear @JoeBiden

we approve of Your criticism concerning the decision to end state-wide mask mandates. Still we strongly recommend You to visit our museum, once it is possible.#neanderthals were smarter than You think!#coronavirus #museum #sciencehttps://t.co/qOs6CIXLVy — Neanderthal Museum (@Neandertal1) March 4, 2021

​Как информирует РИА Новости, Байден ранее употребил словосочетание "неандертальское мышление", когда обсуждал решение властей штатов Техас и Миссисипи отменить ряд введенных из-за коронавируса ограничений, в том числе масочный режим.

"Дорогой Джо Байден! Мы поддерживаем Вашу критику касательно решения об отмене масочного режима в масштабах всего штата. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем Вам посетить наш музей, как только появится такая возможность", - говорится в сообщении в Twitter музея, посвященного культуре неандертальцев. "Неандертальцы были умнее, чем Вы думаете!", - подчеркнули в музее.

Музей в немецком городе Меттмане был основан в 1996 году недалеко от места, где в 1856 году археологами были обнаружены кости неандертальца. Ежегодно музей посещают около 160 тысяч человек.

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