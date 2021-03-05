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Президент США Джо Байден

Байдена потроллил неандертальский музей

© REUTERS / Kevin Lamarque
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210305/33875382/Biydena-potrollil-neandertalskiy-muzey.html

Расположенный в одном из немецких городов музей неандертальцев направил специальное приглашение лидеру Белого дома.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Посетить расположенный в Германии музей неандертальцев президента США Джо Байдена пригласили после того, как он назвал отмену COVID-ограничений проявлением "неандертальского мышления".

​Как информирует РИА Новости, Байден ранее употребил словосочетание "неандертальское мышление", когда обсуждал решение властей штатов Техас и Миссисипи отменить ряд введенных из-за коронавируса ограничений, в том числе масочный режим.

"Дорогой Джо Байден! Мы поддерживаем Вашу критику касательно решения об отмене масочного режима в масштабах всего штата. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем Вам посетить наш музей, как только появится такая возможность", - говорится в сообщении в Twitter музея, посвященного культуре неандертальцев. "Неандертальцы были умнее, чем Вы думаете!", - подчеркнули в музее.

Музей в немецком городе Меттмане был основан в 1996 году недалеко от места, где в 1856 году археологами были обнаружены кости неандертальца. Ежегодно музей посещают около 160 тысяч человек.

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