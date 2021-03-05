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Граффити на тему коронавируса

ВОЗ: пандемия COVID-19 продлится весь 2021 год и закончится в начале 2022-го

© AP Photo / Markus Schreiber
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (66)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210305/33876849/voz-pandemiya-covid-19-prodlitsya-ves-2021-god-i-zakonchitsya-v-nachale-2022-go.html

Почти год спустя после того, как вспышка COVID-19 была объявлена пандемией, в ВОЗ попытались дать прогноз дальнейшего развития событий.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Ханс Клюге, глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что 2021-й будет еще одним "годом коронавируса", а рассчитывать на окончание пандемии можно только к началу 2022 года.

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Ruptly / instagram.com/vkikilias / lv.wikipedia.org / New Media Department of Nowon-Gu District Office, Seoul
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Вместе с тем он признал, что в 2021 году бороться с коронавирусом будет намного легче, поскольку в 2020-ом медиками был накоплен богатый опыт, сообщает РИА Новости.

"2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина… Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится. Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", – отметил Клюге в интервью изданию Welt.

Очень важным глава европейского отделения ВОЗ назвал всеобщую вакцинацию, однако, по его мнению, здесь крайне необходима "европейская солидарность".

"Нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие - нет", – подчеркнул Клюге.

Он также отметил, что очень важно то, как страны будут снимать ограничения. "Если все будет происходить слишком быстро, мы вновь вернемся к началу", – полагает чиновник ВОЗ.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В этих условиях страны мира ввели карантинные меры и закрыли свои границы для приезжих, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Сейчас оно возобновляется поэтапно с учетом улучшения эпидемиологической обстановки.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (66)

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