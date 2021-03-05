Российский сенатор призвал отказаться от Нобелевской премии мира

По мнению политика, премия мира дискредитировала себя и давно уже присуждается только за субъективное отношение к конкретным политикам.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Член международного комитета Совета Федерации России Сергей Цеков считает, что Нобелевская премия мира излишне политизирована и от нее следует отказаться.

В этом году на соискание премии мира в Нобелевский комитет поступило 329 кандидатур. Среди номинантов – экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская и российский блогер Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

"Премия мира давно вызывает большие вопросы, поскольку эта премия не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное, субъективное отношение к конкретным политикам", – сказал Цеков.

По мнению сенатора, премию мира отличает "крайняя политизированность, субъективный подход в соответствии со сложившейся на данный момент международной ситуацией".

Как указал политик, не последнюю роль при выдвижении номинантов играет и практика двойных стандартов.

"В США и Европе можно набрать не одну сотню человек, таких, как Тихановская и Навальный. Но там они - нарушители закона, а здесь они преподносятся как "борцы за свободу", - подчеркнул он.

Цеков также напомнил, что премию мира присуждали и президентам, которые в дальнейшем развязывали войны. В частности, такая история была с Бараком Обамой.

"Премия мира стала слишком политизированной, от нее следует отказаться", - сказал Цеков.

По его мнению, излишняя политизация ставит в неоднозначное положение и премию по литературе.

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