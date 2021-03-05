Уже можно: странам ЕС разрешили самостоятельно закупать вакцины из России

В четверг европейский регулятор ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы по российской вакцине.

Параллельные переговоры по поставкам вакцин против коронавируса с производителями, у которых есть централизованные контракты на закупку от имени Еврокомиссии, страны ЕС вести не должны, но самостоятельно приобретать вакцины у других производителей они имеют полное право. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Как сообщает РИА Новости, госсекретарь при французском МИД Клеман Бон ранее призвал к солидарности на европейском уровне, говоря о намерении ряда европейских стран в индивидуальном порядке осуществлять закупку доз российской или китайской вакцины от COVID-19.

"Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков", – прокомментировал эти призывы Мамер.

"Что касается процедуры одобрения вакцин, то, как известно, она осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но существует также национальная процедура для экстренных случаев, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендации ЕМА. Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий", – добавил представитель Еврокомиссии.

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Европейский регулятор ЕМА 4 марта объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине. Ведомство рассчитывает, что оценка препарата пройдет в сокращенные сроки, но даты одобрения препарата пока назвать не может.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

В Молдове российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была официально зарегистрирована 26 февраля, факт подтвердило Агентство по лекарствам и медицинским изделиям.

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