"Спутник V" вышел на вторую позицию в мире по популярности

Подавляющее большинство препаратов-конкурентов, в том числе Pfizer, по этому показателю оказались ниже.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Российский препарат "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Первое место в мире по числу государств, согласовавших применение препарата, сейчас занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V" с 45 странами.

Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson & Johnson, ее одобрили четыре страны.

В настоящее время применение "Спутника V" одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 миллиарда человек.

Экспертиза в ЕС

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V" — препарат проверяют на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству.

При этом в регуляторе заявили, что намерены провести оценку в сокращенные сроки, однако точную дату не называют.

Ранее Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутник V", не дожидаясь общеевропейской регистрации. По данным опросов, российский препарат — одна из наиболее востребованных вакцин в Европе. Из исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к "Спутнику V", чем к вакцине AstraZeneca.

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность.

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