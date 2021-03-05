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Книга на латыни.

Оскорбление и наказание: какой штраф наложили за "ругательную" латынь

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210305/33888145/oskorblenie-i-nakazanie-kakoy-shtraf-nalozhili-za-rugatelnuyu-latyn.html

Знаток Апулея (или, по крайней мере, названия его известного романа Asinus aureus) применил свою эрудицию не по назначению.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. В Новосибирске суд оштрафовал местного жителя за оскорбления в чате дольщиков в WhatsApp. В частности, мужчина назвал оппонента "ослом" на латыни, пишет местный портал NGS.

По данным издания, за это ему назначили штраф в три тысячи рублей. Вторую участницу конфликта, которая также оскорбляла одного из дольщиков, но по-русски, оштрафовали на семь тысяч.

​Оба ответчика намерены оспорить штраф. Мужчина заявил порталу, что считает наказание несправедливым.

"Я не обращался к нему адресно, сказал лишь, что данная фраза интересней бы звучала на латыни <…>. Мне просто стало любопытно, как это прозвучит на мертвом языке", – сказал он.

Поведение оппонента он назвал деструктивным.

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Вторая участница конфликта заявила, что подаст апелляцию, так как "даже не материла" дольщика.

Сам истец тоже остался недоволен решением суда. Как отмечает издание, он уже подал апелляцию и намерен взыскать с оскорбивших его участников группы в WhatsApp по 200 тысяч рублей за "масштабные моральные страдания".

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