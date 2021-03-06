Международная олимпиада по русскому языку: приглашение для учащихся Молдовы

За все годы проведения конкурса более 3 тысяч молодых людей из разных стран мира побывали в Москве, сохранив на всю жизнь теплые воспоминания о России и языке, на котором зиждется ее культура.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Российский Институт Пушкина объявил о начале регистрации учащихся из-за рубежа для участия в XVII Международной олимпиаде по русскому языку.

В ней могут участвовать иностранные школьники, слушатели подготовительных факультетов, студенты, молодые ученые и выпускники вузов.

Олимпиада проводится Институтом Пушкина с 1972 года и является первой международной олимпиадой по русскому языку как иностранному в России. За все время проведения олимпиад более 3 тысяч детей из разных стран мира побывали в Москве и на всю жизнь сохранили теплые воспоминания о России и русском языке.

"В этом году Международная олимпиада по русскому языку отличается от всех предыдущих, – рассказывает ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. – На условия проведения повлияли события 2020 года: теперь она полностью перешла в онлайн, чего никогда раньше не было. Кроме того, в этот раз мы решили пойти по пути расширения аудитории участников. Помимо иностранных школьников, изучающих русский язык в качестве отдельного предмета, и школьников, чье обучение полностью проходит на русском языке, принять участие в олимпиаде сегодня могут дети-билингвы, иностранные студенты, обучающиеся как в России, так и за рубежом, слушатели подготовительных факультетов российских вузов, а также молодые ученые-русисты и те, кто связал свою профессиональную жизнь с русским языком".

Олимпиада пройдет на портале "Образование на русском". Участники могут проявить себя в трех конкурсных направлениях: "Русский – язык образования", "Русский – язык профессии и карьеры" и "Русский – язык науки".

Регистрация для участия в олимпиаде продолжится до 20 марта. Финал конкурса пройдет 30 апреля.

Жюри выберет из числа финалистов 50 победителей: 10 учеников старших классов зарубежных школ, 10 слушателей подготовительных факультетов российских вузов, 10 иностранных студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 10 молодых ученых-русистов и 10 выпускников вузов, работающих в различных отраслях экономики.

Призы для победителей – стипендия имени В. Г. Костомарова, сертификаты на участие в Летней школе русского языка, на бесплатное тестирование по русскому языку как иностранному, подписка на журнал "Русский язык за рубежом".

​​XVII Международная олимпиада по русскому языку для иностранных граждан проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) и Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений.

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