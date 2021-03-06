Международная олимпиада по русскому языку: приглашение для учащихся Молдовы

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Российский Институт Пушкина объявил о начале регистрации учащихся из-за рубежа для участия в XVII Международной олимпиаде по русскому языку.
В ней могут участвовать иностранные школьники, слушатели подготовительных факультетов, студенты, молодые ученые и выпускники вузов.
Олимпиада проводится Институтом Пушкина с 1972 года и является первой международной олимпиадой по русскому языку как иностранному в России. За все время проведения олимпиад более 3 тысяч детей из разных стран мира побывали в Москве и на всю жизнь сохранили теплые воспоминания о России и русском языке.
"В этом году Международная олимпиада по русскому языку отличается от всех предыдущих, – рассказывает ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. – На условия проведения повлияли события 2020 года: теперь она полностью перешла в онлайн, чего никогда раньше не было. Кроме того, в этот раз мы решили пойти по пути расширения аудитории участников. Помимо иностранных школьников, изучающих русский язык в качестве отдельного предмета, и школьников, чье обучение полностью проходит на русском языке, принять участие в олимпиаде сегодня могут дети-билингвы, иностранные студенты, обучающиеся как в России, так и за рубежом, слушатели подготовительных факультетов российских вузов, а также молодые ученые-русисты и те, кто связал свою профессиональную жизнь с русским языком".
Олимпиада пройдет на портале "Образование на русском". Участники могут проявить себя в трех конкурсных направлениях: "Русский – язык образования", "Русский – язык профессии и карьеры" и "Русский – язык науки".
Регистрация для участия в олимпиаде продолжится до 20 марта. Финал конкурса пройдет 30 апреля.
Жюри выберет из числа финалистов 50 победителей: 10 учеников старших классов зарубежных школ, 10 слушателей подготовительных факультетов российских вузов, 10 иностранных студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 10 молодых ученых-русистов и 10 выпускников вузов, работающих в различных отраслях экономики.
Призы для победителей – стипендия имени В. Г. Костомарова, сертификаты на участие в Летней школе русского языка, на бесплатное тестирование по русскому языку как иностранному, подписка на журнал "Русский язык за рубежом".
XVII Международная олимпиада по русскому языку для иностранных граждан проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) и Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений.
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