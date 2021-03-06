Орбита кооперации: МКС, корабль США, астронавт-немец, российский скафандр

В подготовке этого события активное участие принимает также Европейское космическое агентство (ЕКА).

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Немецкий астронавт Маттиас Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в российском скафандре, заявил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

Полет Маурера на МКС на американском корабле Crew Dragon планируется в конце 2021 года.

"Вероятнее всего, Маттиас примет участие в работе в открытом космосе, связанной с подключением европейского манипулятора ERA к российскому модулю "Наука"", – сказал Пишель в интервью журналу "Русский космос", выпускаемому Роскосмосом.

При этом Маурер будет работать в российском скафандре "Орлан-МКС".

Российский модуль "Наука" с манипулятором ERA планируется запустить к МКС в июле 2021 года с космодрома Байконур.

Последний раз иностранец использовал российские скафандры за бортом МКС 12 лет назад. Американец Майкл Баррат выходил в нем в открытое пространство (в паре с Геннадием Падалкой) в июне 2009 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova