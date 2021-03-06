Румыния обновила список стран, для граждан которых действует карантин

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Румыния оставила Молдову в списке стран с повышенным риском инфицирования COVID-19. Таким образом, граждане нашей республики, которые со следующей недели отправятся на другой берег Прута, будут вынуждены уходить на 14-дневную самоизоляцию.

В Румынии сохраняется запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства. Исключение составляют:

члены семей граждан Румынии;

члены семей граждан других стран - членов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации с местом жительства в Румынии;

лица, у которых есть долгосрочная виза, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный органами власти, или подобный документ, выданный властями других стран, согласно законодательству Европейского союза; © Inquam Photos / OCTAV GANEA Программа иммунизации: сколько человек уже привили от COVID-19 в Молдове

граждане, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, а также медработники, исследователи в сфере медицины, сотрудники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в перевозке товаров;

персонал дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также члены их семей, сопровождающие их в постоянных миссиях на территории Румынии, военный персонал или персонал, который может предоставить гуманитарную помощь;

транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты; © Photo : Guvernul Republicii Moldova Фото: Кишинев отправил Тирасполю вакцины от COVID-19

пассажиры, путешествующие по весомым причинам;

граждане, которые нуждаются в международной защите;

иностранцы и лица без гражданства, путешествующие в целях обучения;

иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные сотрудники, если их трудоустройство экономически необходимо и их деятельность не может быть отложена или осуществлена ​​за рубежом;

иностранцы и лица без гражданства – приграничные, сезонные сельскохозяйственные рабочие, моряки;

члены международных спортивных делегаций, участвующие в соревнованиях, организованных на территории Румынии в соответствии с законом;

члены съемочных групп по производству кино- или аудиовизуальной продукции, технический персонал, артисты, участвующие в культурных мероприятиях, проводимых в Румынии, на основании подтвержденных договорных отношений или подтверждающих документов.

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