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Румыния, контрольно пропускной пункт.

Румыния обновила список стран, для граждан которых действует карантин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (78)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210306/33891219/rumyniya-obnovila-spisok-stran-dlya-kotoryh-dejstvuet-karantin.html

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список государств с повышенным риском инфицирования коронавирусом.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Румыния оставила Молдову в списке стран с повышенным риском инфицирования COVID-19. Таким образом, граждане нашей республики, которые со следующей недели отправятся на другой берег Прута, будут вынуждены уходить на 14-дневную самоизоляцию.

В Румынии сохраняется запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства. Исключение составляют:

  • члены семей граждан Румынии;
  • члены семей граждан других стран - членов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации с местом жительства в Румынии;
  • лица, у которых есть долгосрочная виза, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный органами власти, или подобный документ, выданный властями других стран, согласно законодательству Европейского союза;
    Вакцинация.
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
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  • граждане, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, а также медработники, исследователи в сфере медицины, сотрудники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в перевозке товаров;
  • персонал дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также члены их семей, сопровождающие их в постоянных миссиях на территории Румынии, военный персонал или персонал, который может предоставить гуманитарную помощь;
  • транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;
    Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.
    © Photo : Guvernul Republicii Moldova
    Фото: Кишинев отправил Тирасполю вакцины от COVID-19
  • пассажиры, путешествующие по весомым причинам;
  • граждане, которые нуждаются в международной защите;
  • иностранцы и лица без гражданства, путешествующие в целях обучения;
  • иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные сотрудники, если их трудоустройство экономически необходимо и их деятельность не может быть отложена или осуществлена ​​за рубежом;
  • иностранцы и лица без гражданства – приграничные, сезонные сельскохозяйственные рабочие, моряки;
  • члены международных спортивных делегаций, участвующие в соревнованиях, организованных на территории Румынии в соответствии с законом;
  • члены съемочных групп по производству кино- или аудиовизуальной продукции, технический персонал, артисты, участвующие в культурных мероприятиях, проводимых в Румынии, на основании подтвержденных договорных отношений или подтверждающих документов.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (78)

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Теги:
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