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Терешкова на открытии выставке в Лондоне.

Валентина Терешкова отмечает день рождения: телеграмма пришла от Путина

© AFP 2020 / LEON NEAL
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210306/33892529/valentina-tereshkova-prazdnuet-den-rozhdeniya-telegramma-ot-putina.html

Глава государства также поздравил первую в истории женщину-космонавта с наступающим Международным женским днем.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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"Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны", – сказал Путин.

Он также отметил, что на протяжении многих лет знания Терешковой, ее опыт и искреннее стремление быть сопричастной к судьбе России в полной мере востребованы в общественной и законотворческой деятельности.

"Желаю Вам здоровья и всего наилучшего. И, конечно, от души поздравляю с Международным женским днем", – заключил президент.

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