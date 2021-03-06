Валентина Терешкова отмечает день рождения: телеграмма пришла от Путина

Глава государства также поздравил первую в истории женщину-космонавта с наступающим Международным женским днем.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны", – сказал Путин.

Он также отметил, что на протяжении многих лет знания Терешковой, ее опыт и искреннее стремление быть сопричастной к судьбе России в полной мере востребованы в общественной и законотворческой деятельности.

"Желаю Вам здоровья и всего наилучшего. И, конечно, от души поздравляю с Международным женским днем", – заключил президент.

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