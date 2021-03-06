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Ампула на фоне логотипа Спутник V.

"Спутник V": положительная оценка главного инфекциониста США

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (80)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210306/33892886/sputnik-v-polozhitelnaya-otsenka-glavnogo-infektsionista-usa.html

Американский эпидемиолог надеется на перелом в ходе пандемии, потому что все хотят вернуться к нормальной жизни.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V", советник президента США Джо Байдена в интервью греческому телеканалу Skai сказал, что данные по препарату хорошие.

​Журналист спросил собеседника, сделал бы он прививку российским "Спутником" или китайской вакциной.

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", – ответил Фаучи, которого канал называет ведущим ученым США.

Он сказал также, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин. "Мое беспокойство минимально. Я говорю это, потому что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура", – отметил эпидемиолог.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов. "У некоторых это может длиться немного больше времени, но по большей части эти симптомы проходят через 24 часа", - сказал он.

Фаучи заявил также, что его рекомендация по туристическим поездкам в Грецию будет зависеть от эпидемиологической ситуации. "Если уровень заражения в Греции достаточно снизится и греки будут вакцинированы, чтобы ограничить вспышки инфекции, я думаю, что постепенно поездки будут разрешены и рекомендованы. Потому что все хотят вернуться к нормальной жизни, и многие люди, включая меня, считают, что одним из самых красивых мест для путешествий является Греция. Думаю, людям хотелось бы это сделать", – сказал Фаучи на вопрос, что он ответит, если вакцинированный американец спросит, может ли он приехать в Грецию этим летом.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (80)

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