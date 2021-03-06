18:38 06 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Молитва в маске.

СССР избавил нас от полиомиелита, РФ может спасти от COVID-19: мнение японцев

© AFP 2020 / Philip Fong
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (81)
19310
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0c/33600768.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210306/33893577/ussr-izbavil-nas-ot-poliomielita-rf-mozhet-zaschitit-covid-19-mnenie-yapontsev.html

Нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире, говорится в одном комментарии.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 "Спутник V".

Так, по словам главы димпмиссии, Россия не только может экспортировать препарат, но и передать технологии, и даже организовать совместное производство вакцины. Как отмечается, в японском правительстве подтвердили факт обращения РФ с предложением по вакцине.

Один из пользователей под ником tur отметил, что нужно обязательно организовать процесс одобрения российской и китайской вакцины в Японии.

"И все же нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей", – напоминает комментатор iri.
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова.
© Sputnik / А,Веременко
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова.

Еще один пользователь подметил тот факт, что в Европе "Спутник V" уже проходит аккредитацию и регистрацию, а в каких-то странах ЕС его уже применяют.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Спутник V" вышел на вторую позицию в мире по популярности

"Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире!", – пишет galla.

С ней солидарен и другой комментатор под ником mit: он сравнил вакцины с кошкой, отметив, что ее происхождение – американское или российское – неважно, "лишь бы хорошо ловила мышей".

По мнению pdz, российская вакцина "Спутник V" показала хорошие результаты, а в Японии ситуация с западными вакцинами "провалилась". Отмечая тот факт, что пандемия может продлиться еще долго, а после COVID-19 может прийти другой вирус, автор комментария предложил получить технологию производства российского препарата.

"Россия и сейчас остается передовой в смысле разработки вакцин. Не признавать этого и отворачиваться от российской антиковидной вакцины – это значит не признавать реалии нашего времени", – написал ceg, подчеркнув, что Япония в плане разработки вакцин превратилась в отсталую страну.

Также и другие комментаторы поддержали использование "Спутника V" в Японии, так как речь идет о жизнях людей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (81)

По теме

Экспертиза вакцины "Спутник V" началась в Евросоюзе
Завершена вторая фаза испытаний "Спутник Лайт"
Пока вы спали: Зеленский и Чаушеску, ЦРУ без шефа, британцы - о "Спутнике V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган
Киркоров спродюсировал песню Гордиенко для Евровидения
Видео: сладкий и яркий – клип Гордиенко для Евровидения представили в Москве
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться