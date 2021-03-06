СССР избавил нас от полиомиелита, РФ может спасти от COVID-19: мнение японцев

Нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире, говорится в одном комментарии.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 "Спутник V".

Так, по словам главы димпмиссии, Россия не только может экспортировать препарат, но и передать технологии, и даже организовать совместное производство вакцины. Как отмечается, в японском правительстве подтвердили факт обращения РФ с предложением по вакцине.

Один из пользователей под ником tur отметил, что нужно обязательно организовать процесс одобрения российской и китайской вакцины в Японии.

"И все же нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей", – напоминает комментатор iri.

© Sputnik / А,Веременко НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова.

Еще один пользователь подметил тот факт, что в Европе "Спутник V" уже проходит аккредитацию и регистрацию, а в каких-то странах ЕС его уже применяют.

"Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире!", – пишет galla.

С ней солидарен и другой комментатор под ником mit: он сравнил вакцины с кошкой, отметив, что ее происхождение – американское или российское – неважно, "лишь бы хорошо ловила мышей".

По мнению pdz, российская вакцина "Спутник V" показала хорошие результаты, а в Японии ситуация с западными вакцинами "провалилась". Отмечая тот факт, что пандемия может продлиться еще долго, а после COVID-19 может прийти другой вирус, автор комментария предложил получить технологию производства российского препарата.

"Россия и сейчас остается передовой в смысле разработки вакцин. Не признавать этого и отворачиваться от российской антиковидной вакцины – это значит не признавать реалии нашего времени", – написал ceg, подчеркнув, что Япония в плане разработки вакцин превратилась в отсталую страну.

Также и другие комментаторы поддержали использование "Спутника V" в Японии, так как речь идет о жизнях людей.

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