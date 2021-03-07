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Шприц на фоне логотипа Pfizer.

Пока вы спали: Конфуз с главой Pfizer, плата за укус, усмирение в самолете

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Почему глава фармакологического гиганта не попал в Израиль, как прошли акции протеста в разных странах, что привело к инциденту в салоне самолета - три главные темы нашего обзора.

Вторую дозу не принял

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла отменил свой визит в Израиль после того, как выяснилось, что он не был полностью вакцинирован от COVID-19. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на местный телеканал N12.

Отмечается, что сам Бурла и члены делегации, которая должна была его сопровождать в поездке, не получили вторую дозу препарата. В результате визит решили отложить на несколько дней.
Флаг Израиля
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В декабре, как напомнила газета, Бурла заявил, что дождется, когда его возрастную группу начнут прививать. По его словам , он не хотел "влезать в очередь".

Представитель Pfizer отметил, что они по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля. Визит в страну могут перенести на конец весны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с руководством Pfizer о строительстве в стране завода по производству вакцин.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря 2020 года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

Газ против феминисток

Полицейские в швейцарском Цюрихе применили силу для разгона участников несогласованной акции, инициированной местными феминистками в преддверии Международного женского дня, две женщины были арестованы, говорится в сообщении цюрихской полиции.

Согласно сообщению, об акции было известно заранее, поэтому полицейские предупреждали демонстрантов о запрете на массовые мероприятия, действующем в стране в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что колонны демонстрантов были сосредоточены в разных районах города, полиция пыталась их остановить и несколько раз использовала слезоточивый газ.

"Люди перегруппировались и двинулись по Лангштрассе в направлении пятого округа. Это движение также было остановлено, и пришлось снова использовать слезоточивый газ. В ходе этой полицейской операции участница демонстрации укусила сотрудника полиции", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали женщину, но толпа оказала сопротивление и попыталась освободить ее, после чего снова был применен слезоточивый газ и задержана еще одна участница акции.

Столкновения манифестантов с полицией произошли также в Барселоне, где требовали освобождения осужденного "за оскорбление монархии" рэпера Пабло Аселя, и в Бейруте – там протестовали против экономического кризиса и низкого уровня жизни.

Неадекватную авиапассажирку обездвижили скотчем и веревками

Жительница Новосибирска получила протокол о мелком хулиганстве после неадекватного поведения на борту самолета из Владивостока, бортпроводники и пассажиры вынуждены были привязать ее к креслу, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.

В управлении пояснили, что в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту "Толмачёво" поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки.

Правоохранителям сообщили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве.  

"В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета", – говорится в сообщении УТ МВД во "ВКонтакте".

В дежурной части полиции 39-летняя жительница Новосибирска призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.

"В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения", - говорится в сообщении.

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