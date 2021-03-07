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Ион Чебан.

Мэр Кишинева продолжает встречи с местными властями в городах Румынии

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210307/33899699/mer-kishineva-prodolzhaet-vstrechi-s-mestnymi-vlastyami-v-gorodah-rumynii.html

Генеральный примар столицы сообщил, что после встреч с главами нескольких крупных муниципиев и объединениями местных властей проведет переговоры в Брашове.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан находится в румынском Брашове, где у него запланированы встречи с официальными лицами. Об этом градоначальник сообщил в социальных сетях.

Чебан добавил, что в ходе своего турне по Румынии провел переговоры с представителями Ассоциации муниципалитетов Румынии и Международной ассоциации City Managerilor.

"Мы обменялись мнениями и опытом, а также установили цели для будущего сотрудничества с примарами городов Бузэу, Яссы, Сучава, Хунедоара, Орадя", — написал мэр столицы.

Кроме переговоров в провинциальных населенных пунктах, Чебан также встретился в Бухаресте с примарами секторов румынской столицы, представителями Палаты депутатов и Сената, специалистами в разных областях.

Достигнуты договоренности об ответных визитах примаров, представителей центральной и местной публичной администрации Румынии в Кишинев.

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