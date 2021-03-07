14:45 07 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Вакцина SinoVac.

Международный вакцинный скандал: Киев намерен оштрафовать поставщика из Китая

© AP Photo / Ng Han Guan
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (89)
15910
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0a/32397103.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210307/33900608/mezhdunarodnyy-vaktsinnyy-skandal-kiev-nameren-oshtrafovat-postavschika-iz-china.html

Украинская сторона собирается применить контрактное условие, которое предусматривает санкции за каждый день просрочки.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Киев собирается оштрафовать китайскую компанию "Лекхим" из-за задержки поставок первой партии вакцины от коронавируса в Украину. Об этом агентству Reuters сообщил замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

Отмечается, что "Лекхим" занимается поставками китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac. В рамках договора первая партия препарата должна была поступить на Украину до 6 марта.

"Они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", – подчеркнул Иващенко.

Вместе с тем замминистра не уточнил, в какой форме буду наложены санкции против китайской фирмы, однако, согласно данным Reuters, фирму могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки.

Владимир Зеленский
© Sputnik / Стрингер
Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса

В самой компании информацию комментировать не стали.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (89)

По теме

Важно для граждан Молдовы, которые собираются на Украину: что надо знать
Видео – Киев сдался? Российскую вакцину могут начать производить на Украине


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Изображение в Тель-Авиве: Джон Траволта и Сэмюэль Л. Джексон с термометрами вместо пистолетов.
Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"
Макияж под камуфляж и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта.
"Макияж под камуфляж" и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться