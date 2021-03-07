Трое уроженцев Молдовы обвинены в убийстве бездомного во Франции

Наши соотечественники были арестованы в Шампиньи-сюр-Марн, пригороде Парижа, после пьяной ссоры, которая привела к гибели человека.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Троим уроженцам Молдовы в возрасте от 17 до 36 лет были предъявлены обвинения в убийстве в столице Франции. Им вменяется в вину избиение до смерти бездомного, который поселился в Венсенском лесу в пригороде Парижа. Кроме того, их будут судить за кражу и неоказание помощи.

Трагедия произошла 27 декабря прошлого года, около 16.30, когда местные жители обнаружили в лесу тело бездомного без признаков жизни. Он проживал в своей хижине в глубине лесополосы, сообщил изданию Le Parisien источник в правоохранительных органах.

Судмедэксперты обнаружили на теле убитого следы побоев и ранение в голову. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате сильного удара по черепу. Друзья жертвы также сообщили следователям, что в последнее время бездомному угрожали члены молдавской диаспоры.

В течение нескольких дней полицейские вели розыск подозреваемых. После сбора доказательств в пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн были арестованы трое уроженцев Молдовы.

По заявлению правоохранителей, задержанные вели асоциальный образ жизни, один из них ранее был обвинен в изнасиловании и вымогательстве. На допросе все трое признались в убийстве. Они рассказали, что распивали спиртные напитки в хижине бездомного. Затем между ними вспыхнула ссора, которая закончилась дракой и смертью хозяина жилища.

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