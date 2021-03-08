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Тюльпаны

Пока все спали: праздник "два в одном", флешмоб и космос, квартира в зазеркалье

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210308/33906750/Poka-vse-spali-prazdnik-dva-v-odnom-fleshmob-i-kosmos-kvartira-v-zazerkale.html

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КИШИНЕВ, 8 мар  – Sputnik. Эту неделю можно смело назвать особенной: во-первых, она начинается с выходного дня. Во-вторых, сразу с двух праздников! Первый - это, конечно же, Международный женский день. 

Девушка из бригады ”Fulger”.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Истоки нынешнего 8 Марта, кстати, были вовсе не конфетно-букетные. Все началось с суфражисток - они активно боролись за предоставление женщинам избирательных прав. Причем действовали активно: вступали в столкновения с полицией, устраивали пикеты, даже приковывали себя. А попав в тюрьму, затевали голодовку. 

А собственно праздник - как дата - был провозглашен в Копенгагене на II Международной конференции женщин-социалисток, тогда Клара Цеткин всячески поддержала идею учредить праздник, который бы помогал женщинам в их борьбе за свои права.

В наше время 8 Марта скорее день поздравлений, цветов и застолий, чем шествий и пикетов. Ну а в нынешнем году он совпадает с началом Масленицы - так что главное блюдо на праздничном столе - блины!

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Блины с вареньем из сосновых шишек, приготовленные на масленичной ярмарке в Москве

Кстати, в дохристианские времена на Руси тоже отмечали наступление весны - тот праздник назывался комоедицей и приходился на 22 марта - день весеннего солнцестояния. 

В общем, можно сказать, что Клара Цеткин не просто подарила женщинам праздник, но и "передвинула" дату поближе к началу весны - до 22 марта ждать долго, а цветов хочется уже сейчас.

Редакция Sputnik Молдова поздравляет всех женщин с 8 Марта и желает вкусных блинов и хорошего настроения!

Подарили женщинам флешмоб и поздравили из космоса

Накануне женского дня москвички и гостьи российской столицы стали свидетельницами необычного шоу в метро. Сделать женщинам музыкальный подарок решил оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Москве.

Местом для проведения акции выбрали круглый аванзал станции метро "Курская", его центр украшает колонна в форме цветка. Курсанты Московского университета МВД России в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта, пожелав улыбок и хорошего настроения.

Оркестр под управлением дирижера майора внутренней службы Игоря Канурина исполнил несколько всеми любимых песен.

Акция пришлась по душе всем пассажирам: они подпевали, танцевали и снимали происходящее на смартфоны. 

Не отстали от силовиков и космонавты - с борта МКС находящиеся на станции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков записали трогательное "внеземное" поздравление для женщин.

 

​Тайная квартира за зеркалом

Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсоу обнаружила тайную двухкомнатную квартиру за зеркалом в своей ванной комнате. Об этом пишет МИР24 со ссылкой на издание Mirror.

Все началось со сквозняков: желая понять, откуда они в ванной, учитывая отсутствие вентиляции, Саманта заметила, что поток воздуха идет из-за висящего на стене зеркала. Сняв его, девушка обнаружила лаз в другую комнату.

Сначала Саманта решила, что это подсобка для электрооборудования здания. Она осветила пространство фонариком на телефоне и увидела коридор с выходами в две комнаты.

 

​В своих видео она поделилась с интернет-пользователями информацией о находке. Так, обнаруженное пространство напоминало квартиру с отключенным туалетом и оголенными трубами. Сейчас Саманта хочет узнать у домовладельцев, кому принадлежит это жилье и почему оно спрятано за ее зеркалом.

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