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Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.

Десятки тысяч доз в месяц: Белоруссия наращивает производство "Спутника V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (92)
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В Министерстве здравоохранения республики рассказали, что выпущенная в стране экспериментальная партия вакцины проходит тестирование в российском институте им. Гамалеи.

КИШИНЕВ, 8 мар  – Sputnik. Выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Белоруссии с конца марта, а полномасштабная вакцинация населения от коронавируса стартует в стране в апреле. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Дмитрия Чередниченко.

Первая в мире вакцина от коронавируса.
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
"Спутник V": первая партия вакцины поставлена в Белоруссию

"С 30-31 марта мы начнем производить вакцину, планируется, что будет производиться 500 тысяч доз ежемесячно", – заявил он журналистам.

Чиновник также проинформировал, что экспериментальная партия вакцины, которая была выпущена в республике, находится на тестировании в России, в институте им. Гамалеи.

В первую очередь перед белорусскими производителями стоит задача обеспечить вакциной жителей страны, и только потом может идти речь о ее поставке за рубеж, в третьи страны, отметил он. Экспорт вакцины "Спутник V" в третьи страны предусмотрен белорусско-российским договором, отмечает агентство. 

Вакцина Гам-КОВИД-Вак
© Sputnik / Александр Кряжев
Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Белоруссии

"Благодаря тому, что мы имеем собственное фармацевтическое производство, мы успешно справились с первой волной пандемии, а сейчас справляемся со второй", – сказал Чередниченко. Он также уточнил, что Беларусь экспортирует лекарства в 31 страну, в прошлом году – на 157 миллионов долларов.

Республика Беларусь стала первым иностранным государством, где начали использовать российский препарат. В конце 2020 года им стали прививать медработников, находящихся в зоне риска. На сегодняшний день привито около 30 тысяч человек.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (92)

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