Они "непостижимым образом все успевают": Путин - о женщинах

Президент России поздравил жительниц страны с 8 Марта и рассказал, чем ему дорог Международный женский день.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом "каким-то непостижимым образом" везде и все успевают - об этом российский лидер Владимир Путин рассказал в своем поздравительном послании женщинам по случаю 8 Марта.

Президент РФ отметил, что сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности, которые говорят мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам, пишет РИА Новости. Давние традиции празднования 8 Марта, по словам президента, "создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые были во все времена".

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы они выросли успешными, достойными людьми", — сказал он.

Владимир Путин подчеркнул: забота о детях, тепло домашнего уюта, которым женщины стремятся окружить своих родных, — это нелегкий каждодневный труд, заслуживающий самого высокого признания.

"При этом вы каким-то непостижимым образом везде и все успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества", — сказал глава государства.

Отдельно он поздравил медицинских работниц. Путин отметил, что в тяжелейших условиях эпидемии они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей.

"Благодарю всех женщин — врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек — всех, кто спасает и выхаживает больных в "красных зонах", в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках", — сказал президент.

Он добавил, что "чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства", а медики "дарят пациентам именно такую истинно женскую душевную поддержку".

"Дорогие наши женщины, 8 Марта — день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас. Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы", — заключил российский лидер.

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