11:45 08 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Владимир Путин

Они "непостижимым образом все успевают": Путин - о женщинах

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/08/33907607.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210308/33907990/Oni-nepostizhimym-obrazom-vse-uspevayut-putin-o-zhenschinakh.html

Президент России поздравил жительниц страны с 8 Марта и рассказал, чем ему дорог Международный женский день.

КИШИНЕВ, 8 мар  – Sputnik. Женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом "каким-то непостижимым образом" везде и все успевают - об этом российский лидер Владимир Путин рассказал в своем поздравительном послании женщинам по случаю 8 Марта.

Букет весенних цветов
© Sputnik / Alexander Kryazhev
"Будьте счастливы!" - поздравления молдавским женщинам от первых лиц страны

Президент РФ отметил, что сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности, которые говорят мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам, пишет РИА Новости. Давние традиции празднования 8 Марта, по словам президента, "создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые были во все времена".

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы они выросли успешными, достойными людьми", — сказал он.

Владимир Путин подчеркнул: забота о детях, тепло домашнего уюта, которым женщины стремятся окружить своих родных, — это нелегкий каждодневный труд, заслуживающий самого высокого признания.

Макияж под камуфляж и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта.
© Video : Министерство обороны России
"Макияж под камуфляж" и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта

"При этом вы каким-то непостижимым образом везде и все успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества", — сказал глава государства.

Отдельно он поздравил медицинских работниц. Путин отметил, что в тяжелейших условиях эпидемии они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей.

"Благодарю всех женщин — врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек — всех, кто спасает и выхаживает больных в "красных зонах", в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках", — сказал президент.

Он добавил, что "чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства", а медики "дарят пациентам именно такую истинно женскую душевную поддержку".

"Дорогие наши женщины, 8 Марта — день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас. Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы", — заключил российский лидер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон назвал Путина одним из лучших руководителей России за последние 100 лет
Валентина Терешкова отмечает день рождения: телеграмма пришла от Путина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Идеал женской красоты, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном.
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта
Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться